Le due Bari 2023, gli appuntamenti dal 28 giugno al 2 luglio con 11 spettacoli e 16 laboratori in tutta la città

Nell’ambito del cartellone di Le due Bari 2023, promosso dall’assessorato comunale alle Culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città si segnalano gli appuntamenti in programma a partire da oggi, mercoledì 28 giugno, fino a domenica 2 luglio.

Per questa seconda edizione della manifestazione sono 356 gli eventi in programma, che spaziano tra concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi, accompagnati da laboratori tematici che precedono gli appuntamenti in tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione alle zone periferiche.

Per conoscere l’intero programma https://www.leduebari.it/ programma-2023/

SPETTACOLI

Mercoledì 28 giugno - Biblioteca Maurogiovanni, Carbonara - ore 18.30

Spettacolo “Eccolo!” (dai 3 anni in su)

A cura di Associazione culturale MADIMÙ

Mercoledì 28 giugno - Accademia del Cinema Enziteto, piazzetta Eleonora San Pio - ore 20

“Live Gravity” spettacolo di giocoleria ed equilibrismo

di e con Michele Diana

A cura di Cooperativa Teatri di Bari

Mercoledì 28 giugno – Auditorium La Vallisa - ore 21

Spettacolo Decameron

Compagnia Onirica

A cura di Associazione culturale LA BAUTTA

Giovedì 29 giugno - Scuola Duse, San Girolamo - ore 21

Spettacolo “Pirandello: La Morsa”

Artemisia Teatro

A cura di Compagnia Resextensa

Giovedì 29 giugno - Officina degli Esordi - ore 21

Spettacolo “Meschino - live”

Meschino Dormo male tour

A cura di COOL CLUB

Venerdì 30 giugno - Scuola Duse, San Girolamo - ore 21

Spettacolo “Pirandello: La Cariola - L’uomo dal fiore in bocca. Monologo della lucertola”

Artemisia Teatro

A cura di compagnia RESEXTENSA

Venerdì 30 giugno - Arena della Pace- ore 21

Spettacolo “Io in Blues - Irene Grandi & Jazz Studio Orchestra”

Irene Grandi, Jazz Studio Orchestra ASSOCIAZIONE CHORUS

A cura di JAZZ STUDIO ORCHESTRA

Sabato 1 luglio - Arena della Pace - ore 21

Spettacolo “Guitar Night: Bob Cillo

& Mafia Trunk; Pino Mazzarano & Mas Trio; Rocco Zifarelli Power Jazz Quartet”

Bob Cillo & Mafia Trunk, Pino Mazzarano & Mas Trio, Rocco Zifarelli Power Jazz Quartet

A cura di CHORUS JAZZ STUDIO ORCHESTRA

Sabato 1 luglio - Parco Rossani - ore 21

Spettacolo “Il folclore dei due mondi - Puglia- Argentina parte prima”

Compagnia Terraross

A cura di A.S.D. APULIA TANGO

Domenica 2 luglio - Arena della Pace - ore 21

Spettacolo “The Best of Tina Turner - Luciana Negroponte & Jazz Studio Orchestra”

Luciana Negroponte, Jazz Studio Orchestra

A cura di CHORUS JAZZ STUDIO ORCHESTRA

Domenica 2 luglio - Parco Princigalli - ore 21

Spettacolo “Tango sotto le stelle”

Paola Arnesano, Vince Bracciante, ballerini di tango

A cura di A.S.D. APULIA TANGO

LABORATORI

Mercoledì 28 giugno - Oratorio dei Salesiani Chiesa SS.Redentore - ore 11

Laboratorio artistico “Le cinque dita magiche”

A cura di Associazione culturale LA BAUTTA

Mercoledì 28 giugno - Biblioteca Maurogiovanni, Carbonara - ore 17.30

Laboratorio “Io lo so fare” (3- 8 anni)

A cura di Associazione culturale MADIMÙ

Mercoledì 28 giugno - Accademia del Cinema Enziteto, piazzetta Eleonora San Pio- ore 17.30

Laboratorio circo ludico educativo a cura di Un clown per amico Aps

A cura di Cooperativa Teatri di Bari

Mercoledì 28 giugno -. Officina degli esordi - ore 18

Laboratorio “Il colore della danza”

L’incontro tra il segno e la danza e? un’interessante combinazione ed uno stimolante territorio di ricerca ed espressione: i corpi riempiono, colorano e animano lo spazio, creano forme, lasciano tracce.

Per bambini/e dai 6 ai 10 anni – Durata 1 ora e mezza | Prenotazione su Eventbrite

A cura di a cura di Boaonda A.S.D.

Bass culture

Giovedì 29 giugno - Chiesa Santa Teresa dei Maschi - ore 9

Laboratorio “Chi è di scena? Chi... Chibio” con Vito Latorre, Teresa Maldarella e Mariapia Autorino

A cura di Associazione culturale LA BAUTTA

Giovedì 29 giugno - Parco Princigalli, XXVI Circolo - ore 10.30

Laboratorio “Yoga e benessere”

A cura di Associazione culturale BREATHING ART COMPANY

Giovedì 29 giugno - Oratorio dei Salesiani Redentore - ore 10

Laboratorio di cucina e teatro “Biri- Cone Cuoco Pasticcione” a cura di Lucia De Mastri e Mariapia Autorino

A cura di Associazione culturale LA BAUTTA

Giovedì 29 giugno - Scuola Duse, San Girolamo - ore 19.30

Laboratorio “Studio sulla contemporaneità di Pirandello”

Artemisia Teatro

A cura di Compagnia RESEXTENSA

Giovedì 29 giugno - Spazio di Corso Italia Aliante - ore 18

“L’uomo che piantava alberi”

Laboratorio di lettura espressiva e teatro danza condotto da Abra Lupori e Collettivo SineSpazio

A cura di Associazione culturale L’AMOROSO

Giovedì 29 giugno - Officina degli Esordi - ore 18

“Il Lamento della Ninfa”

Laboratorio musicale in collaborazione con DAD Records Clever Tools

A cura di Associazione culturale L’AMOROSO

Giovedì 29 giugno - Orto Gentile, Japigia - ore 19

Laboratorio “Cultura, Legalità & Bio”

a cura di Semi di Vita Associazione culturale TIME ZONES

Venerdì 30 giugno - Casa figlie di Maria - ore 10.30

Laboratorio “Corpi e parole in movimento”

Associazione culturale BREATHING ART COMPANY

Venerdì 30 giugno - Parco Campagneros - ore 18

“Replay/Riuso”

Laboratorio di composizione musicale con suoni prodotti da materiali di riciclo condotto da Giuseppe Vasco Pascucci, Damiano Porcelli

In collaborazione con Effetto Terra

A cura di Associazione culturale L’AMOROSO

Sabato 1 luglio - Parco Campagneros - ore 18

“Replay/Riuso”

Laboratorio di composizione musicale con suoni prodotti da materiali di riciclo condotto da Giuseppe Vasco Pascucci, Damiano Porcelli

In collaborazione con Effetto Terra

A cura di Associazione culturale L’AMOROSO

Sabato 1 luglio - Parco Rossani - ore 19

Laboratorio di folclore pugliese (Pizzica)

Compagnia Terraross

A cura di A.S.D. APULIA TANGO

Domenica 2 luglio - Parco Campagneros - ore 18

“Replay/Riuso”

Laboratorio di composizione musicale con suoni prodotti da materiali di riciclo condotto da Giuseppe Vasco Pascucci, Damiano Porcelli

In collaborazione con Effetto Terra

A cura di Associazione culturale L’AMOROSO