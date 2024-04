I suoni dell’acqua del Maestro Arciuli nel Palazzo di Aquedotto Pugliese

Da Haendel a Liszt passando per Ravel, John Cage e Debussy con il suo suono “liquido”. Sono I suoni dell'acqua, nuovo appuntamento della rassegna Le forme dell’acqua in programma lunedì 15 aprile alle 18 nel Palazzo di Acquedotto Pugliese (Bari, via Cognetti 36). Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio musicale il Maestro Emanuele Arciuli. Sarà un percorso affascinante tra i moltissimi compositori che all'acqua hanno dedicato alcune delle loro partiture. Una serata di ascolti, suoni e parole nella cornice unica del Palazzo dell'Acqua. Ingresso libero.

Le forme dell’acqua è un ciclo di incontri organizzato dall’associazione Donne in Corriera e da Acquedotto Pugliese nel Palazzo dell’Acqua: sette appuntamenti per conoscere molte delle proprietà dell’acqua grazie ai racconti di altrettanti autori.