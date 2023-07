Le leggende di Puglia

Venerdì 21, Sabato 22 e Domenica 23 vi portiamo in tre luoghi diversi alla scoperta di storie e leggende della Puglia. Attraverso i racconti di Pasquale ed Arturo scopriremo i miti della nostra Puglia, i racconti più intimi e i segreti più profondi. Siete pronti a stupirvi?

Qui i dettagli:

Venerdì 21 ore 19.00 Polignano tra Pirati e Leggende. Appuntamento in piazza Trinità, durata due ore, costo 15€ (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Sabato 22 ore 20.00 Bari tra Streghe e Leggende. Appuntamento in piazza del Ferrarese, durata due ore, costo 15€ (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Domenica 23 ore 20.15 Conversano tra Lipommini e Leggende. Appuntamento in villa dei Caduti, durata due ore, costo 15€ (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Continuate a stupirvi con le nostre ***PROMOZIONI***

Se venite in coppia il prezzo è 25€, invece che 30€

Se prenotate per due dei tre eventi, il prezzo sarà 25€ a persona, invece che 30€;



Cosa aspetti? Prenota ora via WhatsApp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti