"Il vecchio e il muro", a Bari la proiezione del cortometraggio dedicato alle malattie professionali e alla sicurezza sul lavoro

Finalmente ci siamo, “Il Vecchio e il Muro”, il cortometraggio che pone in primo piano il dibattito sulla sicurezza e le malattie professionali legate al mondo del lavoro, la cui regia è firmata da Antonio Palumbo, con l’attore Paolo Sassanelli, sarà presentato alla stampa martedì 25 ottobre alle ore 10:00 nel Multicinema Galleria nel corso di una conferenza stampa a cui seguiranno la proiezione del film e una tavola rotonda. Alla presentazione del lavoro promosso e finanziato da INAIL Puglia con CISL Bari e LILT Bari, intervengono: Antonio Decaro Sindaco di Bari; Giuseppe Gigante Direttore generale Inail Puglia, Giuseppe Boccuzzi Segretario Generale CISL Bari, Lorenzo Cipriani Responsabile Prevenzione e sicurezza Inail Puglia, Marisa Cataldo delegata LILT Metropolitana di Bari; Antonio Palumbo, regista e l’attore Paolo Sassanelli. Alle ore 11:00 seguirà la Tavola Rotonda “SICUREZZA SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI: PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE” Intervengono: Giuseppe Gigante Direttore generale Inail Puglia, Antonio Castellucci Segretario generale CISL Puglia, Giuseppe Boccuzzi Segretario generale CISL Bari BAT, Cinzia Frascheri Giuslavorista, Responsabile Dipartimento nazionale Cisl Salute e Sicurezza sul Lavoro Luigi De Santis Presidente Gruppo Giovani ANCE Puglia Lorenzo Cipriani Responsabile Prevenzione e sicurezza Inail Puglia Giorgio Di Leone Direttore SPESAL ASL Bari Area Nord Roberta Lovreglio Coordinatore nazionale LILT Modera: Rita Schena giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno. Il film si occupa di infortuni sul lavoro e malattie professionali, allo scopo di sensibilizzare i lavoratori sui rischi per la salute derivanti in particolar modo (in base al racconto della pellicola) dall’esposizione lavorativa ai raggi solari.