Domenica 07 ore 17.15 appuntamento con "Le Meraviglie del Marta". Famoso in tutto il mondo per le sue collezioni di ori, è un contenitore straordinario di reperti d'età magnogreca, il periodo di massimo splendore della città di Taranto. Al suo interno sarà possibile ammirare la tomba con lo scheletro perfettamente conservato di un atleta vissuto 2500 anni fa, l'orecchino a navicella e lo schiaccianoci in bronzo del IV sec. a.C. Pregevoli sono inoltre i mosaici di età romana e le statuette in terracotta. Il museo di Taranto è considerato per importanza tra i primi dieci d'Italia.

________________________________________

Costo: 10 euro per la visita guidata (GRATUITO PER I MINORI ACCOMPAGNATI)

Punto d'incontro davanti all'ingresso principale in Via Cavour

______________________________________



ATTENZIONE: massimo 20 partecipanti