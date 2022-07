VII Edizione de 'Le notti della Contea', a Conversano spettacoli di falconeria, gastronomia e musica medievale

Durante “Le Notti della Contea”, il borgo antico di Conversano vi accoglierà con dame e cavalieri, cuochi e artigiani, monaci e chierici, popolani e gente del contado, sbandieratori e tamburi, arcieri e falconieri. Dalla piazza piu’ importante del borgo antico, Piazza Castello, ai piedi del maestoso Castello Aragonese partirà il viaggio nella storia, che si prolungherà in Piazza Conciliazione e Borgo Antico. In questi luoghi sarà allestito e rievocato il Mercato Medievale, dove l’eccellenza dell’artigianato incontrerà la prelibata gastronomia del territorio pugliese.

LE NOTTI DELLA CONTEA 2022 : IL PROGRAMMA

“Programma delle Giornate Rievocative”



05 agosto 2022

Ore 19.00 – Convegno “La Contea di Conversano fra Normanni e Svevi” – a cura dell’associazione culturale Incontri – (Piazza L. Sturzo)



Ore 20.00 – Apertura della “TAVERNA MEDIEVALE” di Villa Garibaldi e Apertura della “Fiera dell’ Antico Artigianato” nel Borgo Antico, con banco del cambio moneta dall’euro al “Ducato Apuliense” in Villa Garibaldi e Corso D. Morea



Dalle Ore 20.30

– Banco Carta di Fabriano, Banco della Pergamena, Banco della Lavorazione della Pelle e della Rilegatura, Banco del Liutaio, Banco del Barbitonsore, Banco del Candelaio, Banco delle Farine, Banco dei Giocattoli, Banco delle Macchine d’Assedio, Banco dell’Alchimista, Banco del Cerusico, Banco del Conciatore di Pelli, Banco del Maestro d’Arme, Banco del Mastro Arcaio, Banco della Cucina Medievale – (Corso Domenico Morea)

– Apertura Accampamento dei Cavalieri Teutonici di Santa Maria di Gerusalemme del XII/XIII secolo – (Piazza Conciliazione)

– Apertura Accampamento del XIII secolo – (Largo Torre Poligonale)

– Posto di guardia con tenda del XIV secolo – (Porta del Lauro)

– Apertura Accampamento del XV secolo – (Piazza Castello)

– Tiro con l’arco – (Largo Torre Poligonale)

– Arena Duelli di Spade – (Largo Torre Poligonale)

– Giochi Medioevali e Grande Giostra per bambini – Giochi per adulti e per bambini – (Villa Garibaldi)

– Mercato Artigianale – (Piazza Conciliazione – Via San Benedetto)

– Liber Medievalis – l’angolo del libro storico – (Via San Benedetto)

– Pigus Lo Giullaro – Spettacolo di giocoleria, magia comica, il rito del fuoco – (Piazza Castello)

– La Commedia di Dante. Tutti i Colori del suo Folle Amore – mediometraggio (Piazza L. Sturzo)

– Il Lebbrosario – (Porta del Lauro)



Dalle Ore 21.30 – Scene Rievocative della storia di Conversano :

– L’investitura di un Cavaliere Templare – A.D. 1215 – (Largo Cattedrale)

– La rissa in Taberna – A.D. 1250 – (Villa Garibaldi)

– Il duello di Ostuni – A.D. 1665 – Duello tra Cosimo Acquaviva e il suo primo genito Giangirolamo III, e Petraccone V e suo fratello Innico – (Giardino dei Limoni);

06 agosto 2022

Ore 20.00 – Apertura della “TAVERNA MEDIEVALE” di Villa Garibaldi e Apertura della “Fiera dell’ Antico Artigianato” nel Borgo Antico, con banco del cambio moneta dall’euro al “Ducato Apuliense” in Villa Garibaldi e Corso D. Morea



Dalle Ore 20.30

– La Commedia di Dante. Tutti i Colori del suo Folle Amore – mediometraggio (Piazza L. Sturzo)

– Giullar Silvestro/Fra Ginepro – Spettacolo di Giulleria Itinerante – (Villa Garibaldi)

– Yin & Yang – Giullari del Fuoco – (Piazza Castello)

– Odor Rosae Musices – Musica Medievale Itinerante – (Borgo Antico)



Dalle Ore 21.30 – Scene Rievocative della storia di Conversano :

Ore 21.30 e ore 22.30 – I e II teatro-spettacolo dei Falconieri della Grancia – (Piazza Castello)

07 agosto 2022

Ore 20.00 – GRAN FINALE CORTEO STORICO MULTIEPOCA con BEPPE CONVERTINI nel ruolo del Conte “Giangirolamo II Acquaviva D’Aragona” – Raduno del Corteo Storico – (Via XXIV MAGGIO)

Ore 20.00 – Apertura della “TAVERNA MEDIEVALE” di Villa Garibaldi e Apertura della “Fiera dell’ Antico Artigianato” nel Borgo Antico, con banco del cambio moneta dall’euro al “Ducato Apuliense” in Villa Garibaldi e Corso D. Morea



Ore 20.30 – Partenza Corteo Storico da Via XXIV MAGGIO

Ore 21,30 – Arrivo in Piazza Castello del Corteo Storico – ingresso e presentazione dei gruppi storici, chiusura di festa, spettacolo sbandieratori, Tamburi e Musici con BEPPE CONVERTINI nel ruolo del Conte “Giangirolamo II Acquaviva D’Aragona” – (Balconata del Castello di Conversano)



Dalle Ore 20.30

– La Commedia di Dante. Tutti i Colori del suo Folle Amore – mediometraggio – (Piazza L. Sturzo)

– Giullar Silvestro/Fra Ginepro – Spettacolo di Giulleria Itinerante – (Villa Garibaldi)

– Yin & Yang – Giullari del Fuoco – (Piazza Castello)

– Odor Rosae Musices – Musica Medievale Itinerante – (Borgo Antico)

– Pigus Lo Giullaro – Spettacolo di giocoleria, magia comica, il rito del fuoco – (Corso Domenico Morea)



– Ore 22,00 – Spettacolo Finale di Gianluca Foresi in arte “GIULLAR CORTESE” – (Piazza Castello)



Dalle Ore 22.30 – Scene Rievocative della storia di Conversano :

