Sabato 19 e domenica 20 febbraio ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella in scena 'Le nuove avventure di Bruno lo zozzo', la mascotte dell’omonima saga di Simone Frasca.

Lo spettacolo del Granteatrino ci racconta di un bambino sempre sudicio dalla testa ai piedi, amante dell'arrampicata sugli alberi, grande esploratore di passaggi segreti e instancabile creatore di palloni fatti con il chewing gum. Un bambino come tanti altri, se non fosse che - con i suoi gusti e le sue abitudini – anche per lui scocca la scintilla dell’amore!

spettacolo di pupazzi e attori

dai 4 anni

liberamente ispirato al libro di Simone Frasca - Piemme edizioni

adattamento Paolo Comentale

con Anna Chiara Castellano Visaggi e Giacomo Dimase

pupazzi Lucrezia Tritone

scenografie Massimiliano Massari

luci Cristian Allegrini

regia Marianna Di Muro

Si tratta della seconda avventura per Bruno lo zozzo, personaggio creato dalla penna di Simone Frasca “illustrautore” che ha pubblicato con Piemme edizioni diversi libri dedicati a questo personaggio. La compagnia Granteatrino nel 2012 gli ha dedicato uno spettacolo “Bruno lo zozzo e gli amici immaginari” ottenendo grande successo; il giovanissimo pubblico si è molto affezionato a Bruno, lo riconosce e ne racconta le gesta, Bruno è riuscito ad entrare nell’immaginario infantile come un amico noto. Bruno in questa nuova avventura cerca di capire cos’è l’amore. Lo farà ponendo domande ai suoi divertenti e stravaganti genitori, confrontandosi con gli amici di scuola, ingenui ma espliciti come solo i bambini sanno essere, sempre in compagnia del suo inseparabile amico immaginario, il maialino Giovanni. Lo spettacolo è un piccolo viaggio tra i sentimenti, alterna momenti di divertimento, ad altri di riflessione e poesia. Nella nuova avventura sarà affrontato il tema delle prime relazioni affettive, “l’innamoramento” fra i piccoli interpreti. Il riconoscimento della sfera emozionale, della consapevolezza di sé, attraverso un linguaggio divertente, buffo nel quale il bambino riconosce e si riconosce.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito vivaticket e presso i rivenditori autorizzati vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 la domenica dalle 9.30 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5

infotel.080 534 4660

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it