Le orecchiette si trasformano in: I love Molfetta

Ancora una bella testimonianza di amore per la nostra terra, Molfetta, per le origini e le tradizioni mai dimenticate e portate nel cuore. Sfogliando le tante foto pubblicate sui social, ci siamo imbattuti su un bel lavoro fatto a mano, la realizzazione delle "orecchiette" o tradotti meglio in dialetto "L'Strascinate" realizzati da Gio.vanna63, "pronte per il ragù". La Signora, con molta precisione, ha realizzato la scritta I Love Molfetta, il brand dell'Associazione Oll Muvi, conosciuto in tutto il mondo ed ha poi scritto, tra la semola rimacinata: PUGLIA, inserendo l'hastag #ilovemolfetta sul suo profilo di Instagram, è subito saltato agli occhi, ancora una volta c'è chi ha voluto testimoniare il suo amore per Molfetta. L'amore per la cucina è una delle arti che è stata rivalutata in questo periodo di lungo Lock Down. La riscoperta delle tradizioni, i piccoli gesti spontanei ed il calore della famiglia, sono proprio quelle emozioni che ci porteremo nel cuore dopo che saremo usciti definitivamente da questo periodo di pandemia. Ci congratuliamo con Gio.vanna63 per aver condiviso la foto, ne siamo davvero entusiasti. #weareinmolfetta #associazioneollmuvi #ilovemolfetta #tiportoinpuglia #ILM