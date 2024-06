'Le petit tap di l'Annina' per teatro sul tetto

SABATO 23 GIUGNO alle ore 18.30 sul tetto di Vico I Gesmundo, 9 - Terlizzi -si conclude la seconda edizione di Teatro Sul Tetto

con uno spettacolo affascinante, divertente e romantico in cui la narrazione si mescola alla danza delle scarpe: il Tip Tap che stupira a piccoli e grandi amici spettatori.



Dalla Valle D'Itria ci raggiunge ANNA SERAGAGLIA in arte L'Annina con LE PETI TAP.

Uno spettacolo “fatto coi piedi”

Ninette, soprannominata Le Petit Tap, sta delle banlieue di Parigi, condivide con gli astanti i suoi amori passati e presenti, consumati sugli Champs Elysees.

Sue alleate sono un paio di scarpe da Tip Tap e una voce suadente, che la accompagneranno ovunque e sapranno stupire, affascinare e divertire chiunque la incontri.

Presto il pubblico verrà trasportato nel suo mondo barese- boehiemen sulle note di svariate melodie che ricordano i tempi della grande Edith Piaf.

Lo spettacolo, dallo sfondo ironico, comprende una serie di performance di tip tap, canto, trasformismo, body percussion e improvvisazione con il pubblico. Quest’ultimo verrà inevitabilmente coinvolto, richiamato dalla voglia di giocare con la musica, e Ninette saprà dirigerlo con il suo savoir faire spulo- francese.





CHI E' L’Annina alias Anna Saragaglia

è una street theatre and tip tap performer, nata in Germania e cresciuta in Puglia, sin da piccola coltiva la passione per il teatro e la danza.

Nel 2008 si trasferisce a Torino e si iscrive alla Performing Arts Univerity diretta da Philip Radice.

Nel 2010 grazie all’insegnante Cristina Molinari incontra per la prima volta il Tip Tap che la porta a scoprire nuove forme di espressione e di ricerca.

Da allora si esibisce in spettacoli-performance di tip tap, canto, trasformismo, manipolazione di oggetti sia in teatri che in festival di arte di strada.

Sempre nel 2015 nasce lo spettacolo solista “Le Petit Tap”: con l’aiuto registico di Carla Carucci, gira un po’ tutta l’Italia e l’Europa come artista di strada a cavallo delle sue scarpette alate.

Nel 2016 si trasferisce a Barcellona e intraprende la formazione professionale intensiva di Tip Tap all’interno della prestigiosa scuola di danza e musica Luthier diretta da Guillelmo Alonso.



Nel 2019 nasce il progetto “Le Storie in Bicicletta” con L’Annina nelle vesti di cantastorie aiutata da una bicicletta bizzarra e un piccolo teatro Kamishibai.