"Le Ragazze del Coyote Ugly" il musical: Quando i Sogni Diventano Realtà

Dopo il grandissimo successo ottenuto, il consenso di critica e pubblico che ha registrato il sold out di tutte le repliche, a grande richiesta, Domenica 25 Agosto 2024 alle ore 21.00, nella magnifica cornice del Chiostro di Santa Chiara a Mola di Bari, torna in scena “Le ragazze del coyote ugly” il musical.

Un cast di talentuosi artisti, un musical originale e coinvolgente che porta sul palcoscenico il celebre film del 2000, "Le Ragazze del Coyote Ugly". Prodotto da "Tuttinscena Cultura e Spettacolo" e patrocinato dal Comune di Mola di Bari, A.I.C.S. e F.I.T.A., lo spettacolo promette di trasportare il pubblico in un mondo di emozioni e intrattenimento.

La trama ruota attorno a Violet, una giovane donna proveniente da una piccola città, che si trasferisce a New York City con il sogno di diventare una famosa cantautrice. La sua vita prende una svolta inaspettata quando inizia a lavorare come cameriera al Coyote Ugly, un locale notturno famoso per le sue bariste che oltre a servire ballano e cantano sul bancone, creando un'atmosfera vivace e provocatoria.

Nonostante la sua timidezza iniziale, Violet inizia a prendere fiducia in se stessa e a conquistare il rispetto delle sue colleghe e dei clienti del bar. Mentre cerca di realizzare i suoi sogni musicali, affronta una serie di sfide personali e professionali che la porteranno a scoprire il vero significato del coraggio e della determinazione.

Il musical "Le Ragazze del Coyote Ugly" è una storia avvincente sull'amicizia, sull'amore e soprattutto sulla ricerca dei propri sogni. Con un cast composto da talentuosi interpreti: Valentina Gattolla, Elena De Simone, Roberta Ranieri, Anna Copertino, Gemma Ingravallo, Mario De Florio, Alessandra Nicotera, Roberto Casulli, Angeliana Del Vecchio, Giusy Castellaneta, Alessandra Casulli, Martina Furio, Giorgia Risola, Grazia Cacace, Roberta Ranieri, Elena De Simone, Eleonora D’Acquino, Francesco Buonsante, Cesare Russo, Nicky Gassi, Cosimo Pio Di Vagno, diretto dal regista Vito Rago.



Non perdete l'occasione di vivere questa emozionante avventura teatrale, dove i sogni diventano realtà.