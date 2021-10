Le ricette dello chef Carra approdano a Chicago

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ancora soddisfazioni per lo Chef, di casa Divella, Donato Carra che è stato scelto per rappresentare la Puglia in un programma streaming a Chicago : “ Domenica insieme “ condotto da Patrik Capriati. Nel corso del programma, che andrà in onda a Chicago dal prossimo 31 Ottobre, saranno proposti al pubblico americano le video ricette di casa Divella realizzate dal loro Corporate Chef. Donato Carra, lo Chef con la valigia sempre pronta per portare la cucina del suo territorio in giro per il mondo, è ormai un personaggio eclettico che usa la cucina solo come pretesto, riconoscibile non solo per la sua grande bravura in cucina, ma soprattutto per il suo pensiero che è considerato d'avanguardia, un’eccellenza mondiale in qualità di ambasciatore della cucina pugliese nel mondo. Quello che colpisce di più è la sua straordinaria sensibilità artistica e concettuale, il cibo rivisitato da lui diventa arte, ma soprattutto idea rivendicando la geniale creatività di chi tratta i fornelli come una tela e le forchette come pennelli, infatti in molti piatti vediamo gli ingredienti della sua Puglia valorizzati e portati a sublimazione. Se scorriamo le sue video-ricette sul web, sui social, oppure sul sito del pastificio Divella, azienda leader del settore in Italia dove lo chef collabora in qualità di Corporate Chef , veniamo colti da una sorta di forma di malinconia e nostalgia. Ecco riconoscibile il suo tocco artistico. Uno chef che merita di essere trattato in modo particolare e con il massimo rispetto per la sua dedizione. Piatti che fanno trasparire un concetto semplice: la tradizione, il cuore della Puglia contadina, l’innovazione, il rispetto per la terra possono coesistere insieme trasfigurandosi in arte concettuale.