Venerdì 6 ottobre 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si raccoglie nell’ascolto di “Le Voci della Black Music” insieme alla voce di Luciana Negroponte e al piano ed hammond Vito di Modugno.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con Musicando, per omaggiare le grandi fra le grandi: Mahalia Jackson, Aretha Franklin e Nina Simone. La triade della Black Music con le sue canzoni immortali rivivrà fra gli affreschi della sala nobiliare nel cuore di Mola di Bari grazie alla personalità e sensibilità di Luciana Negroponte, definita dalla critica una delle migliori cantanti gospel italiane, una carriera iniziata a soli 14 anni che la vede impegnata in tutta Italia in concerti e musical, e una specializzazione nelle tecniche vocali conseguita con i più grandi esperti del settore, accompagnata al pianoforte da Vito Di Modugno, organista, pianista e bassista, diploma in Pianoforte e Musica Jazz, docente di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio Piccinni di Bari, eletto per tre anni di seguito tra i migliori dieci organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana «Downbeat» e una carriera nei cinque continenti a fianco di artisti del calibro di Patty Pravo, Dionne Warwick e Jerry Bergonzi.