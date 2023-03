Le voci della black music: Mahalia Jackson, Aretha Franklyn, Nina Simone

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Sabato 29 aprile 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce si raccoglie nell’ascolto di “Le Voci della Black Music” insieme alla voce di Luciana Negroponte e al piano ed hammond Vito di Modugno.



Un concerto in Puglia per omaggiare le grandi fra le grandi: Mahalia Jackson, Aretha Franklin e Nina Simone. La triade della Black Music con le sue canzoni immortali rivivrà fra gli affreschi della sala nobiliare nel cuore di Mola di Bari grazie alla personalità e sensibilità di Luciana Negroponte, definita dalla critica una delle migliori cantanti gospel italiane, una carriera iniziata a soli 14 anni che la vede impegnata in tutta Italia in concerti e musical, e una specializzazione nelle tecniche vocali conseguita con i più grandi esperti del settore, accompagnata al pianoforte da Vito Di Modugno, organista, pianista e bassista, diploma in Pianoforte e Musica Jazz, attualmente docente di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio Duni di Matera, eletto per tre anni di seguito tra i migliori dieci organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana «Downbeat» e una carriera nei cinque continenti a fianco di artisti del calibro di Patty Pravo, Dionne Warwick ed Enrico Rava.