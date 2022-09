Lector in fabula al teatro comunale di Corato

Lectorinfabula, european cultural festival, organizzato dalla Fondazione "Giuseppe Di Vagno (1889-1921)", che si svolge ogni anno a partire dalla terza settimana di settembre nel centro storico di Conversano, arriva a Corato.

L'evento è gratuito previa prenotazione sul sito internet https://www.lectorinfabula.eu/ev.../ogni-luogo-e-un-dove-2/

Sul palco si esibiranno Marco Aime voce narrante, Eleni Molos canto voce narrante e rumorista, e Massimo Germini chitarra e canto.

Marco Aime, antropologo e docente di Antropologia culturale all’Università di Genova, sarà il protagonista di un viaggio nello spazio, per raccontarci quanta strada calpestano gli uomini per attraversare cieli, muri, deserti e mari, per affermare il proprio diritto e desiderio di vita.



Ad introdurre la serata sarà Francesco Romito.