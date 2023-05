A Conversano la mostra "Space for our planet" realizzata per il Festival Lector in Scienza

Durante Lector in Scienza, nel Chiostro del Monastero di San Benedetto a Conversano, si potrà assistere alla mostra “Space for our planet” realizzata per il Festival dall’Università di Bari, prodotta con il sostegno dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea, della Commissione Europea (Direzione Generale Industria, Difesa e Spazio – DG DEFIS) e dell’Agenzia Spaziale Italiana, e curata dalla astrofisica Fiorella Coliolo e da Benoit Delplanque direttore di produzione di TIMKAT.

L'esposizione è composta da 35 ritratti di testimonial provenienti da tutto il mondo e da diversi campi. Attraverso interviste audio, immagini e testo, infatti, 35 "agenti del cambiamento" – tra esperti del clima, oceanografi, artisti, medici, astronauti e molti altri - hanno condiviso le loro esperienze su come lo spazio stia fornendo una soluzione specifica per raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

“Space for our planet”, che ha debuttato nel Centro visitatori delle Nazioni Unite a New York, è una occasione unica per sensibilizzare i visitatori sull'importanza delle tecnologie spaziali e delle loro applicazioni per il miglioramento della condizione umana sulla Terra.

La mostra prevede tra l’altro tre testimonianze per illustrare tre degli obiettivi dello sviluppo sostenibile sui temi indicati dall’Agenzia Spaziale Italiana: patrimonio culturale, applicazioni di osservazione della Terra (ad esempio cambiamento climatico, agricoltura, ecc.) ed arte, oltre un’intervista al Presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia.