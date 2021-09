Quarta giornata del Festival Lectorinfabula. A Conversano continuano gli approfondimenti sui temi sensibili del nostro presente

Dalla nascita delle paralimpiadi al G8, dal lavoro all’Asia, alla musica che risveglia e ripara. Continuano gli incontri con Lectorinfabula, il festival di cultura europeo organizzato dalla Fondazione di Vagno, giunto alla XVII edizione.

Una sezione luminosa è quella dedicata ai minori. Lector Ragazzi si arricchisce ulteriormente con le parole dello scrittore e viaggiatore Timothée De Fombelle, con Alicia Baladan illustratrice di origini uruguayane, con i tratti dell’illustratrice Mara Cerri e con la presenza di Sualzo. Incontri per i più piccoli, ma anche incontri formativi per gli adulti in compagnia di Ilaria Tontardini.

Alle 10 la rassegna stampa di Lectorinfabula dei quotidiani e delle riviste dell’emeroteca della Fondazione Di Vagno, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti di Puglia e i giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Alle 12 il primo appuntamento con Rai Radio3: Agoradio in terrazza con la conduzione di Cristiana Castellotti.

I No-vax sono difensori della libertà o falsi eroi della libertà? Alle 16.00 l’argomento verrà approfondito in un incontro organizzato in collaborazione con Friedrich Ebert Stiftung. Di quale libertà parliamo? Ne parleranno Wolfgang Schroeder, Francesco Fistetti, e Mario Ricciardi.

Alle 16.30 sulla terrazza della Community Library si parlerà di “Storia di mafia e di eroi” con Tony Gentile, il fotoreporter autore di quella che forse è la più famosa foto di Falcone e Borsellino scattata a Palermo due mesi prima del primo dei due attentati mentre sorridono complici. A intervistare Tony Gentile sarà il giornalista di Repubblica Gianvito Rutigliano.

Alle 17.00 si parlerà di lavoro con l’osservatorio “Il piacere di lavorare” nell’auditorium di San Giuseppe, un appuntamento dedicato al ricordo di Guglielmo Epifani. Con Chiara Gribaudo

Serena Sorrentino, Roberto Voza, e la conduzione di Giuseppe Gentile.

Alle 17.30 nella biblioteca della Community library “Eroi ad Oriente”. Gli scrittori Simone Pieranni e Marco Del Corona, ci mostrano due facce dell’Asia, continente che prende sempre più spazio nel nostro modo di vivere. Dialoga con gli autori il giornalista del TGR Puglia Andrea Tedeschi.

Una storia tutta pugliese eppure universale. Alle 18.00 la presentazione di “Scialomm Mussolini” nella sala conferenze di San Benedetto. In un paese del Gargano, un cantastorie carismatico di nome Ippazio si inventa una religione molto simile all’ebraismo, a cui converte tutto il villaggio. E? il 1938, pero?. Un romanzo ispirato dalla storia vera di un paesino pugliese che si e? convertito in blocco all’ebraismo nell’anno “più sbagliato”. Con Marina Collaci e Marino Pagano.

Per le Anteprime di Bridge for Future, alle 18.30, le parole del leader con Leonardo Iacovelli.

Inizia la quattro giorni di reading organizzati da Lorenzo Pavolini sugli eroi della letteratura e su quelli che hanno lasciato parole importanti. il primo appuntamento è dedicato a Emilio Salgari, il padre degli eroi della narrativa d’avventura. Mondi esotici, Sandokan e i pirati della Malesia, il Corsaro Nero e i mari caraibici, mondi ed eroi inventati e raccontati senza mai muoversi da casa, in una Italia post- unitaria e per niente eroica. Nell’Auditorium di San Giuseppe, alle 19.00, Lorenzo Pavolini con le letture di Giusy Frallonardo.

Nei primi vent’anni di questo millennio il mondo ha già vissuto tre crisi. Siamo entrati in un’era di turbolenza in cui le vicende dell’economia si mescolano con quelle politiche, ambientali e sociali. Le parole necessarie sono quelle di Innocenzo Cipolletta che discuterà del suo libro, alle 19.30 sulla terrazza della Community Library con Marina Comei e Annamaria Annicchiarico. La moderazione è stata affidata a Lino Patruno.

Gli eroi nello sport sono i campioni delle paraolimpiadi. “Un cuore da campione” è il libro di cui si parlerà alle 20.00 nella biblioteca della Community Library. la straordinaria storia del signor Ludwig Guttmann, neurologo ebreo tedesco costretto a fuggire in Inghilterra negli anni Trenta. L’inventore dei Giochi paralimpici. Con il generale Roberto Riccardi.

“Gli eroi invisibili della solidarietà” è il tema dell’appuntamento delle 20.30 nell’Auditorium di San Giuseppe. Il terzo settore italiano si e? trovato a dover fronteggiare la grave sfida del Covid-19, ma ha dato prova di capacita? di messa in campo di interventi rilevanti specie per le popolazioni più? vulnerabili. Ne parleranno Cristina De Luca, Antonello Scialdone, Daniele Ferrocino, Chiara Tommasini e Piero D’Argento.

Giovanni Bietti e Ignazio Sardella sono i protagonisti della tanto attesa lezione-concerto “Musica della luce. Dal Flauto magico alla Nona sinfonia”. Ale 21.00 a Santa Chiara si parlerà della musica, eroica, che può? cambiare il mondo.

Dopo i tre giorni dedicati a Lectorintavola, arrivano gli Assaggi d’autore in collaborazione con Spaccio, Mortadella Jazz, uno spazio aperto al pubblico del festival. Alle 21.00 sapori che incontrano i suoni di Polito’s way la mediateca della Fondazione Di Vagno, con Agricole Vallone, Tenute Rubino, Tenute Patruno, Pierfabio Mastronardi, Giovanni Aiello, Cantine Biancardi, I Parieti.

In collaborazione con il Comitato provinciale dell’ANPI di Bari, l’evento delle 21.30 nella sala conferenze di San Benedetto. Protagonista dell’incontro è Giacomo Matteotti la cui vita è narrata nell’ultimo libro di Riccardo Nencini a confronto con Pasquale Martino.

Fuori orario Podcast per ricordare uno degli eventi che più ha colpito l’Italia degli ultimi anni: “Genova per tutti. Vent’anni dopo il G8” con Rai Radio 3. Alle 22.00 il direttore scientifico del Festival Filippo Giannuzzi dialoga con Cristiana Castellotti e Mauro Pescio.

Tre le mostre allestite negli spazi del Festival:

La mostra-concorso dedicata alla satira a cura del Centro LIBREXPRESSION diretto da Thierry Vissol, dal titolo “Cancel-liamoci: Cancel Culture e politicamente corretto”, il risultato del terzo concorso internazionale Libex2021.

La mostra fotografica "La guerra – una storia siciliana” del fotoreporter Tony Gentile, a cura di Rocco De Benedictis. Il reportage di Tony Gentile è la testimonianza diretta di un giovane fotoreporter che racconta il quotidiano della sua città, Palermo, e di un’isola piena di contraddizioni.

In anteprima nazionale, la mostra, anch’essa fotografica, “Il cibo in forma – Art Food Photo” di Laura Rizzo composta da due sezioni: Olio su teglia/Favole da forno e Pollo d’artista/Una faccia in prestito. Il progetto “Olio su teglia/Favole da forno” è nato durante il lockdown dello scorso anno. Ad un anno di distanza, invece, nasce il progetto “Pollo d’artista/Una faccia in prestito” con l’intento di creare volti di personaggi noti utilizzando solamente materiale commestibile.

Il Festival Lectorinfabula si svolge con il patrocinio e il sostegno della Commissione europea rappresentanza in Italia, del Consiglio d’Europa, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Conversano, dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, dell’AICI Associazione delle Istituzioni di cultura italiane, della Friedrich Ebert Stiftung, di Visegrad Insight, con il sostegno della BCC Conversano e di Banca Etica e la media partnership di Rai Radio3 e Rai Cultura.

Partner culturali: COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo del Mediterraneo), Ordine dei giornalisti della Puglia, Eurozine, network delle riviste di cultura europee, Vox Europ.

È possibile scaricare il programma e prenotarsi al sito www.lectorinfabula.eu

Viste le ristrettezze imposte dall’emergenza Coronavirus si potrà accedere agli eventi, sia al chiuso sia all’aperto, solo previa prenotazione, muniti di green pass o con tampone rapido o molecolare con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.