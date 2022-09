Dai muri alzati dagli uomini a quelli abbattuti dalla bellezza dell’arte, a Lectorinfabula migrazioni, ambiente, rivolte, Sud ed Europa

Quella di domani, venerdì 23 settembre 2022, sarà l’ultima giornata per Lector Ragazzi la sezione del Festival Lectorinfabula che in cinque giorni ha portato a Conversano centinaia di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che hanno trovato nella letteratura a loro dedicata, negli autori e nelle autrici presenti, la chiave di lettura del presente che vivono. Da Susanna Mattiangeli a Emma Lidia Squillari, da Antonia Murgo a Marco Magnone. Quest’ultimo, dopo l’appuntamento conversanese, si sposterà a Putignano, alle 11.00, per l’ultimo Lector in Teatro con “La guerra di Celeste / Omaggio a Beppe Fenoglio. Sulle Langhe con Celeste, Milton e il Partigiano Johnny”, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Si moltiplicano gli appuntamenti con il centro Librexpression , il centro di satira politica della Fondazione Di Vagno.

Alle 9.30 nel Monastero di San Benedetto, insieme con Gian Paolo Accardo direttore del sito d’informazione europeo multilingue VoxEurop e Thierry Vissol direttore del centro Librexpression, sarà possibile ascoltare Antonio Antunes Moreira, uno dei più importanti e controversi autori di satira internazionale;

alla stessa ora, nella Sala archivio del Monastero di San Benedetto, si svolgerà un workshop su la vignetta di stampa con Marilena Nardi, Fabio Magnasciutti e il pittore albanese Agim Sulaj;

alle 17.00 “La guerra vista dalla satira” nella sala conferenze di San Benedetto con

Jaume Capdevilla detto Kap fumettista e caricaturista in alcune riviste di Barcellona, l’illustratore norvegese Siri Dokken, e il vignettista ucraino Vladimir Kazanevsky;

il “Reportage di guerra” con le testimonianze dai corrispondenti dal fronte, al centro dell’appuntamento delle 19.30 nel Giardino dei limoni di San Benedetto. Con Marco Di Lauro fotografo e fotoreporter specializzato in reportage di guerra e sociali e la giornalista de La Stampa Francesca Paci. Incontro valido anche per il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’Ordine dei giornalisti.

Di migrazioni, di muri, frontiere e pregiudizi parleranno l’antropologo Marco Aime, l’attivista italo ghanese Djarah Kan e il sociologo Leonardo Palmisano in un incontro programmato per le 10.00 nella Chiesa di San Giuseppe.

Di Europa invece, e in particolare della fine dell’Europa come l’abbiamo conosciuta, si parlerà alle 20.00 nella sala conferenze di San Benedetto, in un incontro organizzato in collaborazione con Voxeurop e Debates on Europe, valido anche per il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’Ordine dei giornalisti . Parteciperanno il giornalista svedese Carl Henrik Fredriksson, la scrittrice ed editrice ucraina Kateryna Mishchenko, il giornalista bosniaco Faruk Sehic, la scrittrice estone Maarja Kangro e la giornalista di Rainews24 Marina Lalovic.

Altro argomento fondamentale in questa edizione di Lectorinfabula, i cambiamenti climatici e il clima. Alle 10.30 nella biblioteca della Community Library, Danilo Zagaria autore per Add di “In alto mare” in colloquio con la direttrice del portale Ambient&Ambienti Lucia Schinzano;

alle 11.00 nella sala conferenze di San Benedetto, l’incontro a cura di Associazione “A Sud” “One Planet. System change, not climate change” con le attiviste Marica Di Pierri, Annalisa Cavallini e Nicole Marcellini.

alle 18.30 sempre nella sala conferenze, il Focus organizzato in collaborazione con la Friedrich-Ebert Stiftung Italia e intitolato “Il futuro dell’energia” con Antonia Carparelli economista e storica di formazione, il docente di fisica sperimentale all’Università di Padova Piero Martin, l’ingegnere ambientale Roberto Mezzalama, Barbara Praetorius docente di sostenibilità, economia ambientale e politica presso la HTW University of Applied Sciences di Berlino e con il giornalista e consigliere di amministrazione della Fondazione Di Vagno Luigi Quaranta.

Due gli appuntamenti curati dal Centro studi Il piacere di lavorare :

il primo alle 16.00 nella sala conferenze del Castello sul tema “Le politiche del lavoro nel PNRR: quale ruolo per le parti sociali?” con il giuslavorista Giuseppe Gentile;

il secondo alle 17.30 sempre nella sala conferenze del Castello “L’equilibrio da trovare” con Guglielmo Loy presidente CIV INAIL e il sociologo del lavoro Francesco Errico, fondatore del Centro studi.

Si tornerà a parlare del periodo più nero vissuto negli ultimi due anni con “Il più crudele dei mesi. Storia di 188 vite”, alle 11.00 a Santa Chiara con Gigi Riva, editorialista del gruppo Espresso. La storia di Nembro, un comune in provincia di Bergamo al centro della devastazione provocata dal Covid. Il racconto di una piccola Spoon River che si fa universale.

Nel pomeriggio, spazio ai 3 eventi realizzati in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Bari che narrano del rapporto tra giustizia e cittadino:

alle 17.00 nella sala convegni di San Benedetto “In attesa del giudizio” con la presidente dell’Ordine degli avvocati di Bari Serena Triggiani, il presidente della Camera Penale di Bari Guglielmo Starace, il Garante dei detenuti della Regione Puglia Piero Rossi e Virginia Ambruosi responsabile de “Il carcere possibile”. La moderazione è affidata al direttore di Pagina’21 Oscar Buonamano;

alle 18.30 “Uscire dal mondo” sulla Terrazza della Community Library, con Edoardo Albinati e Lorenzo Pavolini;

alle 21.00 nel Giardino dei limoni di San Benedetto, la conversazione sul senso di giustizia tra Paolo Di Paolo e Oscar Buonamano;

alle 22.00 nella biblioteca della Community Library, il podcast di Mauro Pescio “Io ero il milanese”, la storia di Lorenzo S e del suo rapporto con il carcere, la storia di un uomo che ha toccato il fondo, ma che da quel fondo si è rialzato.

Due appuntamenti per il format Letture, entrambi nella biblioteca della Community Library: alle 17.30 la presentazione della rivista culturale “Sotto il vulcano” con Marino Sinibaldi giornalista, critico letterario e conduttore radiofonico italiano e la giornalista culturale di “Robinson-la Repubblica” Raffaella De Santis; alle 20.30 Leonardo Luccone con “Il figlio delle sorelle” in un dialogo con la giornalista Alessia De Pascale.

Nuovo appuntamento con il format Scintille realizzato in collaborazione con AESSE Servizi Informatici , nato per raccontare il rapporto tra impresa e sostenibilità. Alle 18.00 in Piazza Castello, “BARI 20>30. Il processo di pianificazione strategica della Città metropolitana di Bari e le attività del tavolo dei Giovani” con Luigi Ranieri, delegato del sindaco metropolitano alla pianificazione strategica.

Si parlerà anche di Sud grazie all’ultimo libro del giornalista Lino Patruno, alle 19.00 sempre in Piazza Castello. Interverranno anche la ricercatrice Eleonora Macchia e il giornalista RAI Ludovico Fontana.

Alle 18.00, il tempo dedicato all’arte grazie alle parole e alla visione del critico Carlo Vanoni. Una invocazione alla bellezza, una lezione indimenticabile nella Chiesa di Santa Chiara.

In Piazza Sturzo le conversazioni sulla fede e sui cambiamenti:

alle 20.00 “Anni Settanta. Movimenti, comunità e dissenso cattolico” dalla Comunità dell’Isolotto di Firenze a quella del Carmine di Conversano. Con don Angelo Cassano, lo storico Alessandro Santagata, Marino Sinibaldi e Piero D’Argento per il consiglio della Fondazione Di Vagno;

alle 21.30 “Francesco e la guerra” con il sociologo ed economista Mauro Magatti, il vaticanista Marco Politi, Gigi Riva e la presidente dell’Associazione della Stampa Estera Esma Cakir.

Alle 21.00, nel Chiostro di San Benedetto, “Assaggi d’autore” con Spaccio Mortadella Jazz ed Evviva Maria. Incontro con i produttori. Storie di vini, territori e cibi.

I dettagli e gli orari degli incontri su ww.lectorinfabula.eu