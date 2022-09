Con Jean Claude Mourlevat e tanti altri ospiti inizia a Conversano la prima giornata di Lectorinfabula

Una settimana di incontri, confronti, approfondimenti, romanzi, lezioni, teatro, mostre. Una settimana di Lectorinfabula, il festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno, che per questa XVIII edizione - da lunedì 19 a sabato 24 settembre - ha deciso di parlare de “Il Giudizio Universale” sotto ogni punto di vista. Una scelta guidata dal desiderio di raccontare il pericolo che sta correndo l’umanità la quale, in attesa che arrivi il giorno del giudizio, deve fare i conti con sé stessa per non continuare a correre verso l’autodistruzione.

Tanti gli appuntamenti, consultabili sul sito www.lectorinfabula.eu, che serviranno ad approfondire temi cari alla Fondazione Di Vagno: diritti, disuguaglianze, energia, cambiamenti climatici, giustizia, salute, sostenibilità, istruzione e cultura.

Circa 250 i protagonisti di questa edizione tra scrittori, giornalisti, studiosi ed esperti di ogni parte del mondo, in oltre 150 incontri, come sempre per tutta la giornata con un occhio particolare alle centinaia di studenti e studentesse che al mattino affollano gli incontri.

Si inizierà lunedì 19 settembre, con Jean Claude Mourlevat (vincitore dell’Astrid Lindgren Memorial Award 2021), Giusi Quarenghi, Noemi Vola, Alidad Shiri, Filippo Campobasso, Simona Gassi e Francesco Decaro, Amalia Mancini, Maria Pia Vigilante, Nicoletta Gramantieri, Laura Sabrina Martucci, Giuseppe Pirlo, Annita Larissa Sciacovelli e Raffaella Scelzi, Dionisio Ciccarese, Derrick De Kerckhove, Lino Patruno, Fulvio Massini, Giacomo Leone, Giuseppe Lovascio, Marino Daniele, Angelo Giliberto, Viola Di Grado, Carlo Cambi e Petra Carsetti, Alberto Crespi, il concerto della Fondazione Paolo Grassi con Sandro Cappelletto e Sara Pastine, il primo degli incontri che appartengono al Centenario Di Vagno con Gianvito Mastroleo, Angela Borrelli e Rosa Anna Pucciarelli.

Di seguito i nomi di altri ospiti del Festival : da Jeffery Deaver (in esclusiva per il Centro-Sud), a Edoardo Albinati, da Gabriele Romagnoli a Piergiorgio Odifreddi, sino a Djarah Kan, Mario Desiati (vincitore del Premio Strega 2022), Carlo Greppi, Mauro Pescio, Marco Aime, Antonia Murgo, Marino Sinibaldi, Paolo Di Paolo, Simona Colarizi, Mario Capanna, Costanza Rizzacasa D'orsogna, Giusi Quarenghi, Linda Laura Sabbadini, Filippo Ceccarelli, Enrica Simonetti, Nandu Popu, Leonardo Palmisano, Marilena Nardi, Fabio Magnasciutti, Raffaella Spinazzi, KAP (Jaume Capdevilla), Siri Dokken, Stella Levantesi, Piero Martin, Siegmund Ginzberg e Marica Di Pierri.

Il programma di Lectorinfabula è in continuo aggiornamento e tutte le variazioni sono consultabili e inserite sul sito.

Gli ultimi appuntamenti aggiunti riguardano: