Diciottesima edizione di Lectorinfabula, tre eventi dedicati ai temi scientifici, all'etica, alla religione e all'alimentazione

Si chiamano “Lector in Scienza”, “Lector Incontri” e “Lector in Tavola” gli appuntamenti che compongono la lunga anteprima del Festival Lectorinfabula; tre eventi che arricchiscono ulteriormente “I granai del Sapere” della Fondazione Di Vagno.

Tre spin off, due dei quali nuovi di zecca, per moltiplicare le occasioni di incontro, dedicando a tematiche essenziali – le stesse indagate nelle giornate di Lectorinfabula – appuntamenti mirati così da richiamare rappresentanti della scena culturale, creare momenti di confronto delle idee e confermare la partecipazione attiva giovanile che fa di Lectorinfabula un Festival in continuo cambiamento.

Nel dettaglio, in un mese, si svolgeranno: Lector in Scienza, in programma a Conversano, nel Monastero di San Benedetto, sede della Fondazione Giuseppe Di Vagno, dal pomeriggio del 27 maggio sino a tutto il 28 maggio. Una due giorni di incontri, libri e dibattiti sulla divulgazione scientifica, con la collaborazione di Radio3 Scienza; Lector Incontri, il 10 e 11 giugno, spazio dedicato alle riflessioni su etica e religione; infine, per concludere il 23, 24 e 25 giugno Lector in Tavola, viaggio tra alimentazione e salute.

Una lunga anteprima per avviare nel modo migliore la diciottesima edizione di Lectorinfabula che si terrà a Conversano dal 19 al 25 settembre prossimi sotto il tema “Il Giudizio Universale” con l’eloquente sottotitolo “Racconti e idee per un mondo migliore”.

Tanti i protagonisti in programma per Lector in Scienza i prossimi 27 e 28 maggio che sarà l’occasione per lanciare – con Andrea Montanari direttore di Rai Radio3 e Daniela Mazzucca, vicepresidente della Fondazione - il Premio Rossella Panarese, intitolato all’autrice e ideatrice di Radio3 Scienza scomparsa lo scorso anno, e dedicato alle scuole superiori per la realizzazione di podcast.

Parteciperanno: Andrea Tilche che parlerà di scienza, politica e visioni del mondo, e con Marco Panara e la direttrice generale dell’AQP Francesca Portincasa anche del valore dell’acqua. Cristiana Castellotti e Luca De Biase che presenteranno i nuovi podcast dedicati alla scienza prodotti da Radio3; Marco Motta, Marica Di Pierri e Nicolas Lozito affronteranno i temi della divulgazione scientifica. Di crisi e di opportunità, tra scienza, ricerca e innovazione si discuterà in una tavola rotonda con Adriana Agrimi Università di Bari, Annamaria Annichiarico Tecnopolis e Gianna Elisa Berlingerio Regione Puglia. Roberto Paura partirà dal nostro presente per raccontarci di scenari e futuri possibili; mentre Stefano Caserini parlerà del lato divertente e sentimentale dei cambiamenti climatici; Daniele Scaglione di dinosauri e di rischio estinzione, mentre Pietro Martin partirà dalle sette misure del mondo per pensare un futuro sostenibile; Giacomo Talignani approfondirà il tema della fragilità dell’ecosistema, e Sara Moraca ci parlerà di Greta e consapevolezza.

Spazio anche a bambini e ragazzi con le autrici Claudia Palmarucci e Chiara Morosinotto, e poi laboratori scientifici per grandi e piccini curati dalle associazioni Polyxena e Mammachilegge.

Etica e religione saranno al centro di Lector Incontri, il 10 e 11 giugno, che vede anche la partecipazione di monsignor Matteo Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna, autore di una lectio magistralis sul tema “Tra guerra e pace la sfida della fratellanza” prevista il 10 giugno alle ore 18 nel teatro Kursaal Santalucia a Bari. L’Appello di Abu Dhabi e il dialogo interreligioso sarà il filo conduttore dell’incontro con la storica Anna Foa, l’imam di Firenze Izzedin Elzir, padre Emmanuel Albano direttore del Centro Ecumenico della Basilica di San Nicola e Marco Politi, giornalista, scrittore e vaticanista. Un dibattito su fede e politica nella crisi degli assetti globali, invece, vedrà protagonisti Mauro Magatti, Onofrio Romano e Piero Ignazi, Infine, di Mediterraneo e di intrecci culturali e religiosi parlerà lo storico Vito Bianchi.

E poi, dal 23 al 25 giugno, Lector in Tavola: spazio alle riflessioni sulla cultura del cibo, tra consapevolezza, scelte e responsabilità di produttori e consumatori.