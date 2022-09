A Lectorinfabula 'L’ambiente, la fede, la scienza, la disinformazione, la storia'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 22/09/2022 al 22/09/2022 solo domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

La storia e la fede sono le protagoniste della quarta giornata di Lectorinfabula. La prima è quella degli anni di Pier Paolo Pasolini, di Aldo Moro, dagli scandali che hanno travolto i Presidenti americani – quelli al centro dell’incontro con Giorgio Simonelli e Gigi Riva alle 20.00 nella biblioteca della Community Library – del buon tedesco.

La seconda, la fede, quella di cui alle 21.00 nella Chiesa di Santa Chiara, parleranno il matematico impertinente Piergiorgio Odifreddi e il vaticanista Marco Politi. Un dialogo tra Fede e Scienza.

Il Festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno porta Pasolini a Conversano grazie alle parole di Trifone Gargano (alle 10.00 nella Biblioteca del seminario) e a quelle del Premio Strega 2022 Mario Desiati (alle 10.00 nella Chiesa di San Giuseppe). In entrambi i casi si racconta del suo rapporto con la Puglia, di quello con Taranto e con Bari, anche di cinema.

L’appuntamento con Desiati in particolare, fa parte di quella che è la punta di diamante del Festival: la sezione Lector Ragazzi. Un format che richiama centinaia di piccoli lettori da tutto il territorio, e con loro formatori docenti e librai. Domani sarà possibile assistere anche agli incontri con Marco Magnone, Joelle Jolivet, Antonia Murgo, Emma Lidia Squillari e Susanna Mattiangeli. E poi le letture animate a cura dell’APS Semi di carta, per bambini dai 3 ai 5 anni, alle 16.00 nel chiostro della Biblioteca civica. Visto il numero limitato di partecipanti, l’iscrizione è obbligatoria .

Da Lector Ragazzi agli appuntamenti dedicati alle scuole superiori per parlare di legalità, resistenza, ambiente.

Alle 10.00 nella Sala Archivio di San Benedetto, le scolaresche incontreranno l’editore Luigi Politano e Giuseppe Guida, direttore della Scuola del fumetto “Gulliver” di Foggia. Insieme si occuperanno della figura di Francesco Marcone, il direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia, ucciso per mano mafiosa il 31 marzo 1995.

Da Nandu Popu, al secolo Fernando Blasi, accompagnato dal sociologo e scrittore Leonardo Palmisano, gli studenti e le studentesse ascolteranno parole di salvezza e storie della Sacra Corona Unita grazie e Li Menati, il libro edito da Radici Future, che narra di quelle persone capaci di far marcire un territorio rendendo inospitali alcuni dei luoghi più belli della Puglia. Alle 11.00 nella sala conferenze del Castello, in collaborazione con il Festival Legalitria.

Cent’anni di Resistenza e l'occupazione della Camera del Lavoro di Bari nel 1922, sono invece i temi al centro dell’incontro che si svolgerà alle 10.30, nella biblioteca della Community Library. Con il presidente provinciale dell’ANPI Pasquale Martino, la docente Lea Durante e il giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno Fulvio Colucci.

Dalla legalità all’ambiente il passo è breve: “One Planet, System change, not climate change” è il titolo dell’incontro che si terrà alle 10. 30 nella sala conferenze di San Benedetto, a cura di Associazione “A Sud” con Annalisa Cavallini, Nicole Marcellini e Marica Di Pierri. Quest’ultima condurrà anche l’incontro delle 20.30 nella Chiesa di San Giuseppe. Si parlerà di clima e ambiente attraverso il libro “I bugiardi del clima” con Stella Levantesi. La prima grande bugia che si può raccontare sull’emergenza climatica è che non è colpa dell’essere umano. La seconda è che tutti gli esseri umani ne sono responsabili in egual misura.

Il secondo appuntamento con il format Scintille realizzato in collaborazione con AESSE Servizi Informatici , nato per raccontare il rapporto tra impresa e sostenibilità. Il tema di domani è “La città del futuro. Comunità educanti e nuove generazioni” alle 16.00 sulla Terrazza della Community Library , in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e con OAPPC Bari .

Focus sull’edilizia scolastica. Con Lilia Cannarella consiglio Nazionale Ordine degli Architetti, Maria Raffaella Lamacchia dirigente della sezione Istruzione e Università Regione Puglia, Cosimo Damiano Mastronardi presidente OAPCC Bari, Francesco Miceli presidente del Consiglio Nazionale Ordine degli Architetti, Grazia Nanna e Porzia Pietrantonio vicepresidente dell’Ordine degli architetti, pianificatori paesaggistici e conservatori della Provincia di Bari.

La politica estera e i rapporti tra Italia e Germania indagati nell’appuntamento organizzato in collaborazione con Friedrich-Ebert Stiftung Italia. Sul tema “Le Relazioni Pericolose”, alle 16.00 nella sala conferenze di San Benedetto, si confronteranno Reinhard Krumm capo dell’ufficio della Friedrich-Ebert-Stiftung per gli Stati Baltici a Riga e Angela Romano docente di Storia contemporanea dell’Università di Glasgow. Prima dell’incontro i saluti della presidente della Fondazione Di Vagno Daniela Mazzucca e di Tobias Morschel direttore della Fondazione Friedrich Ebert in Italia. La moderazione è stata affidata al presidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia Piero Ricci.

Un Festival è fatto soprattutto e di educazione alla lettura si parlerà alle 17.00 nella Chiesa di San Giuseppe. “In forma di parola” è il titolo dell’incontro e anche il progetto vincitore del bando nazionale del Cepell – Ministero della Cultura “Educare alla Lettura 2020”.

Con Marino Sinibaldi presidente del CEPELL- Centro per il libro e la lettura, Rossana Delfine assessore alla cultura del Comune di Putignano, Luigi De Luca referente di struttura di progetto cooperazione territoriale europea e poli biblio-museali della Regione Puglia, Milena Palumbo assessore alla Cultura del Comune di Rutigliano, Caterina Sportelli assessore alla Cultura del Comune di Conversano e Hamelin Associazione Culturale. Introdurrà il direttore scientifico del Festival Filippo Giannuzzi.

Alle 17.30 e alle 18.15, i podcast di Rai Radio3 nella biblioteca della Community Library, a cura di Cristiana Castellotti capostruttura per i programmi informativi di Radio3. Il primo, “L’altra metà del verso”, con Luca De Biase caporedattore del Sole 24 Ore; il secondo “Tracce” con Valentina Lo Surdo conduttrice radiotelevisiva, reporter internazionale, musicista, ideatrice di eventi, trainer di comunicazione, public speaking e camminatrice. Interverrà anche Giuseppe Zaffuto responsabilità speciale per la copertura mediatica delle attività della Vice Segretario generale presso il Consiglio d’Europa

Da domani inizieranno gli incontri di Librexpression, il centro di satira politica della Fondazione Di Vagno. “La Censura sui Social Network” alle 17.30 nella sala conferenze di San Benedetto. Con Yves Frémion scrittore, critico di fumetti e politico francese.

Di disinformazione, che sembra rappresentare l’emergenza educativa e democratica di questo tempo, si parlerà alle 18.30 sulla Terrazza della Community Library, con Mario Caligiuri presidente della Società Italiana di Intelligence e Flavia Giacobbe direttrice della rivista mensile “Formiche”.

L’attivista culturale Djarah Kan toccherà il tema del rapporto tra italiani e stranieri nell’incontro sul libro “Ladri di Denti” (People), alle 19.00 nel chiostro San Benedetto.

Con Simona Gassi co-founder del brand di design ecosostenibile NEBRA SKAY STUDIO.

Di Muri, frontiere e pregiudizi si parlerà anche in occasione del terzo appuntamento con Lector in Teatro, nel Teatro Comunale di Corato, alle 21.00, in un incontro organizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Con l’antropologo e scrittore Marco Aime, l’attrice Eleni Molos e il chitarrista e compositore Massimo Germini. Introdurrà Francesco Romito.

La storia di Aldo Moro, la sua parabola umana e politica, nelle parole del politico e giornalista italiano Marco Follini, alle 19.30 sulla Terrazza della Community Library. Il dialogo sarà condotto da Giuseppe Moro direttore del comitato scientifico della Fondazione Di Vagno.

La storia è anche quella comunicata dallo storico Carlo Greppi nell’incontro intitolato “Dal Buon Tedesco ai Peaky Blinders” alle 21.30 nella biblioteca della Community Library.

Tra innovazioni tecnologiche e nuovi linguaggi, fare storia significa ancora narrare storie, ragionando costantemente sulla loro fondatezza e sulla solidità delle tracce che ci portano a raccontarle. Anche con Massimo Gaudiuso docente di lettere nel Liceo “Simone – Morea” di Conversano e Roberta Gallo una delle partecipanti al Certamen Di Vagno 2022.

Alle 21.00, nel Chiostro di San Benedetto, “Assaggi d’autore” con Spaccio Mortadella Jazz ed Evviva Maria. Incontro con i produttori. Storie di vini, territori e cibi.

Infine il cinema con una selezione di film, documentari e visioni dalla mediateca “Antonello Polito” della Fondazione di Vagno.

I dettagli e gli orari degli incontri su ww.lectorinfabula.eu