Secondo giorno di Lectorinfabula, dalla poesia alla sostenibilità fino al primo appuntamento nel Teatro di Mola di Bari

Per la prima volta, domani martedì 20 settembre 2022, il Festival Lectorinfabula entrerà nel Teatro di uno dei Comuni soci della Fondazione Di Vagno per il primo degli appuntamenti organizzati con il Teatro Pubblico Pugliese.

“Storia del mare” è l’appuntamento, previsto alle 20.30 nel Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, durante il quale lo storico Alessandro Vanoli racconterà di storie, di scoperte, di miti e sogni. Ma anche e soprattutto di uomini, pesci e altri esseri marini. Un modo per raccontare del luogo culla di civiltà, territorio principe di confronti e scambi.

Ma Lectorinfabula domani mattina sarà anche momento di approfondimento sugli ingredienti fondamentali della mediterraneità come grano vino e olio grazie alle sapienti parole di Carlo Cambi che tornerà poi in serata con una riflessione sul ruolo del critico gastronomico.

Sarà valorizzazione del Sud attraverso la Cultura con il libro di Gianni Spinelli “Il blues di Mariam” e l’intervento di Mauro Paolo Bruno dirigente del settore sviluppo, innovazione e reti, del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia.

Sarà Lector Ragazzi con l’autrice Noemi Vola, il giornalista Alidad Shiri, Jean Claude Mourlevat (vincitore dell'Astrid Lindgren Memorial Award 2021), la poeta Giusi Quarenghi e Joelle Jolivet.

E per gli incontri del format Letture, sempre in mattinata, Mino Grassi e Antonio Del Giudice con, rispettivamente,“La felicità degli infelici” e “Il ragazzo che rubava le parole”.

Nel pomeriggio l’incontro per ricordare una figura importante come Michail Sergeevi? Gorba?ëv, una occasione per parlare di trattati per la distruzione delle armi nucleari e della distruzione degli stessi trattati con Angela Corcelli docente all’Università di Bari e referente rete CRUI per la Pace e il Disarmo, Nicola Cufaro Petroni segretario nazionale Unione scienziati per il Disarmo, Giuseppe Gonnella coordinatore centro interdipartimentale di ricerche sulla pace “Giuseppe Nardulli ”e il giornalista Luigi Quaranta.

Lectorinfabula sarà anche sport con un libro dedicato a tutti i vincenti che non sanno di esserlo. Una narrazione composta da 8 episodi per spiegare la relazione tra il mondo del lavoro e quello sportivo, fra vittorie e sconfitte, con Pier Luigi Morizio, Claudia Fidanzi, Silvio Morizio e Francesco Errico.

Dall’Italia alla Cina con l’inviato Siegmund Ginzberg, una delle storiche firme de “l’Unità”, quotidiano per cui ha lavorato a lungo come inviato in Cina, India, Giappone, Corea del Nord e del Sud, oltre che a New York, Washington e Parigi.

Seguirà il primo appuntamento di Scintille il format nato per raccontare il rapporto tra impresa e sostenibilità con Donato Calace vicepresidente of innovation and accounts di Datamaran, Pietro Vito Chirulli amministratore unico di Serveco srl, Annacarla Loperfido HR and organization director Master Italy, Mariella Pappalepore cofondatrice e chief financial officer Planetek Italia e Marco Panara giornalista la Repubblica.

La storia che si fa romanzo grazie alla giornalista Chicca Maralfa e al suo romanzo Lo strano delitto delle sorelle Bedin. Con lei si andrà ad Asiago per poi tornare prepotentemente in Puglia con l’ultimo libro della giornalista Enrica Simonetti “Tutti pazzi per la Puglia”. La storia ancora in primo piano nell’incontro con il saggista Emanuele Felice e Lea Durante.

E poi l’ascolto con il musicista e conduttore radiofonico Valerio Corzani che trasporterà il pubblico in una serie di storie avvincenti tra nomadismo e ricerca musicale, da Tony Scott a Brian Jones, dai Beatles a Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Infine il cinema con una selezione di film, documentari e visioni dalla mediateca “Antonello Polito” della Fondazione di Vagno.

I dettagli e gli orari degli incontri su ww.lectorinfabula.eu