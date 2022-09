Lectorinfabula va in teatro con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese: 4 serate con un unico filo conduttore, il mare

È il mare il filo conduttore delle quattro serate che porteranno, dal 20 al 23 settembre compreso, il Festival Lectorinfabula in teatro. Quattro serate, organizzate in occasione della XVIII edizione di Lectorinfabula european cultural festival, che coinvolgeranno alcuni dei Comuni Soci della Fondazione Di Vagno - in questa edizione Corato, Mola di Bari e Putignano. Una ulteriore dimostrazione del consolidamento della rete delle Fondazioni partecipate.

Sul palco, per queste lezioni/spettacolo realizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese , alcuni dei protagonisti del panorama culturale nazionale che affronteranno il tema del MARE, luogo e spazio in cui si è formata la nostra civiltà attraverso l’incrocio e lo scambio di lingue, merci e culture diverse; un simbolo della ribellione allo sfruttamento e all’inquinamento del Pianeta; via di fuga e di riscatto, ponte per una vita migliore.

Tutti gli incontri sono gratuiti previa prenotazione sul sito internet www.lectorifabula.eu

Il primo appuntamento si terrà martedì 20 settembre alle 20.30, nel Teatro Niccolò van Westerhout di Mola di Bari. Protagonista della serata lo storico, scrittore e divulgatore, Alessanro Vanoli. Esperto di storia mediterranea, promuove la storia come parte irrinunciabile del rapporto tra culture differenti

La serata prende il titolo dal suo ultimo libro “Storia del mare” (ed. Laterza).

Una storia che tiene assieme tutto, uomini e animali. Non una cronaca minuziosa di fatti e cose, ma un racconto fatto di volti, immagini, suoni e colori, per restituire lo stupore degli abissi. Da un infinito passato al presente: dalla narrazione di inizi della vita, dinosauri e pesci primitivi, ai mari scomparsi e grandi catastrofi, dalla storia delle prime colonizzazioni, dei mezzi e delle antiche imbarcazioni per affrontare il mare, alla storia dei grandi miti, quelli biblici e quelli omerici, dalle civiltà alle rotte dei mercanti, dai racconti dei pellegrini e dei vichinghi in America e dei cinesi nell’Oceano indiano alle leggende. Sino ai migranti, ai container e alle vacanze, alla crisi ambientale, all’inquinamento, alle microplastiche, dal surriscaldamento allo scioglimento dei ghiacci. Una serata per comprendere che la storia del mare ci ricorda che siamo solo una specie tra altre specie, e che lo spazio blu che abitiamo e che sfruttiamo ci appartiene così profondamente da rendere ancora più atroce e terribile l’idea di devastarlo.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 21 settembre alle 21.00 nel Teatro comunale di Putignano. “Planet Ocean /Interiors”, questo il titolo dell’appuntamento, è un racconto in musica e immagini partendo dal documentario di Yann Arthus-Bertrand e Michael Pitiot, sonorizzato da Valerio Corzani ed Erica Scherl. La serata sarà introdotta dalla giornalista Marica Di Pierri, esperta di ambiente e divulgatrice.

Si tratta di un documentario che raccoglie immagini spettacolari e allarmanti con riprese aeree mozzafiato e immagini del mondo sottomarino filmate da un team di cameramen pluripremiati. “Planet Ocean” racconta lo stato attuale delle acque della Terra. Cerca di spiegare alcuni dei più grandi misteri naturali del nostro pianeta, in modo da renderli comprensibili ed accessibili a tutti, e soprattutto cerca di convincere i più giovani che un mondo sostenibile non è solo una prospettiva auspicabile, ma anche una realtà possibile. Tutto sul pianeta ha una capacità limitata e gli oceani sono il centro delle nostre vite. Il lavoro di Bertrand e Pitiot ce lo ricorda mettendo in scena un meraviglioso spettacolo e un grido d’allarme: da una parte la bellezza del mondo sommerso e il dinamismo di ciò che vi naviga sopra, dall’altra i pericoli dello sfruttamento ittico intensivo, dell’inquinamento industriale delle acque, dell’estinzione di molte specie.

“Interiors”, invece, è il progetto di Valerio Corzani (basso elettrico, basso tinozza, voce, Apps per laptop ed Iphone) ed Erica Scherl (violino, tastiera). Un viaggio che unisce elettronico e analogico e cavalca il ritmo senza mai abusarne, un tracciato pieno di fibrillazioni e sorprese, spesso creando un forte connubio con suggestioni visive. Un viaggio musicale che si presenta onirico e “stupefacente”.

Il terzo appuntamento è fissato per giovedì 22 settembre ore 21:00 nel Teatro comunale di Corato. “Ogni luogo è un dove” è uno spettacolo scritto da Marco Aime, prodotto da Teatro Pubblico Ligure in collaborazione con Pistoia-Dialoghi sull’uomo, con la regia di Sergio Maifredi. Sul palco si esibiranno Marco Aime voce narrante, Eleni Molos canto voce narrante e rumorista, e Massimo Germini chitarra e canto.

Marco Aime, antropologo e docente di Antropologia culturale all’Università di Genova, sarà il protagonista di un viaggio nello spazio, per raccontarci quanta strada calpestano gli uomini per attraversare cieli, muri, deserti e mari, per affermare il proprio diritto e desiderio di vita.

Incontriamo “lo straniero” e in ogni brano, in ogni canto, lo sentiamo più vicino: è la madre che culla il figlio mentre fugge dalla Libia, e il bambino che non ce l’ha fatta a raggiungere la sua terra promessa, ma che ci parla forte con la sua pagella cucita tra i vestiti, è il migrante che raccoglie la frutta sotto il sole cocente dell’estate. Minuto dopo minuto, questo viaggio nello spazio si trasforma in un viaggio nel tempo, perché anche noi siamo stati migranti, perché tutta l’umanità è in cammino, da sempre, in un susseguirsi di strappi, conflitti, incontri, esilii, ritorni. Ad introdurre la serata sarà Francesco Romito.

Ultimo incontro, venerdì 23 settembre, alle 11 del mattino, nel Teatro comunale di Putignano, con Marco Magnone e “La guerra di Celeste”, nell’ambito del progetto “Educare alla lettura” .

Partendo dal suo romanzo "La guerra di Celeste" e dalle avventure dei suoi protagonisti, Marco Magnone ci racconterà Beppe Fenoglio, lo scrittore che più di tutti ha saputo raccontare la Resistenza. Nelle celebrazioni dei cent'anni dalla sua nascita gli studenti delle Scuole Medie potranno fare un percorso nei romanzi dello scrittore albese, raccontando le storie dei suoi eroi da Milton al partigiano Johnny, Magnone avrà modo di far appassionare i giovani lettori ad uno scrittore che ha tanto amato e ispirato.

Lectorinfabula european cultural festival è organizzato da Fondazione Giuseppe Di Vagno, Granai del Sapere, Centenario Di Vagno.

Con il patrocinio e il sostegno di Consiglio d’Europa, Ministero della Cultura, Regione Puglia, Parlamento europeo Ufficio in Italia, Commissione europea rappresentanza in Italia, Città di Conversano, Città Metropolitana di Bari, Università Aldo Moro Bari, Aici, Friedrich Ebert stiftung, BCC Conversano, Banca Etica, Cepell.

Partner culturali : Radio 3, Copeam, Vox Europ, Debates on Europe, Eurozine, Hamelin, Pagina’21, Librexpression, Il piacere di lavorare.

Partner tecnici : @esse Soluzioni, 2p soluzioni per l’ufficio, La floricola, Chiodo fisso, Contempo

In collaborazione con Ordine Dei Giornalisti - Consiglio Nazionale, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, UNIBA - Master in Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva, sicurezza e cybersecurity. Politiche per l’integrazione interreligiosa e interculturale e per la deradicalizzazione, AVIS in corsa Conversano, Fondazione Paolo Grassi – Martina Franca, Festival Legalitria, Fondazione d’Arti, Spaccio Mortadella jazz, Evviva Maria, Teatro Pubblico Pugliese, Comune di Corato, Comune di Mola di Bari, Comune di Putignano, Distretto Puglia Creativa, DUC Conversano, Puglia Promozione.

Per info e prenotazioni https://www.lectorinfabula.eu/

martedì 20 settembre 2022, ore 20.30 - Teatro van Westerhout, Mola di Bari (BA)

mercoledì 21 settembre 2022, ore 21.00 - Teatro comunale, Putignano (BA)

giovedì 22 settembre 2022, ore 21.00 - Teatro comunale, Corato (BA)