Terza giornata di Lectorinfabula con le anteprime nazionali di Di Paolo e Fiorentino, e lo spettacolo di Mario Perrotta

Sarà l’autrice e illustratrice Daniela Berti, ad aprire, domani mercoledì 20 settembre, a partire dalle 9.00, nel Secondo Circolo Didattico - Via Firenze, la terza giornata del Festival Lectorinfabula, il Festival organizzato dalla Fondazione Di Vagno, a Conversano fino al 24 settembre . La sua storia di cura, accoglienza e amicizia “Benvenuta” sarà il primo appuntamento con Lector Ragazzi.

Gli appuntamenti della sezione dedicata alla letteratura per bambini e adolescenti continueranno alle 9.30 nella Sala convegni di San Benedetto con “Le case degli altri bambini” di Claudia Palmarucci.

In mattinata, sempre dalle 9, anche un focus sul lavoro nel contesto del progetto regionale “Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione ed il lavoro” realizzato dalla Fondazione Di Vagno in collaborazione con il Comune di Conversano, Smile Puglia e il Centro Studi “il piacere di lavorare”. Nella Stanza Marangelli del Monastero di San Benedetto, dalle 9 dialogheranno Giuseppe Gentile docente di Diritto del Lavoro all’Università Federico II di Napoli, Francesco Errico sociologo del lavoro e fondatore del Centro Studi Il piacere di lavorare, l’esperto di comunicazione Pierluigi Morizio, Pasquale Varvara responsabile per la sede di Bari di Smile Puglia e Vito Genco presidente del Consorzio Mestieri Puglia.

Di lavoro si tornerà a parlare alle 18 nella Sala convegni di San Benedetto con l’osservatorio Il piacere di lavorare. “Da un lavoro all’altro. Il mercato del lavoro diviso” il titolo dell’incontro al quale parteciperanno Giuseppe Gentile docente di Diritto del Lavoro all’Università Federico II di Napoli, Chiara Nardinocchi redattrice Visual lab gruppo GEDI Visual, Silvia Pellegrini direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro della Regione Puglia, e Marco Panara redattore di Repubblica e Affari & Finanza e componente del CDA della Fondazione Giuseppe Di Vagno.

L’ambiente in primo piano nell’appuntamento con “Mal di plastica” alle 10 nella Biblioteca della Community Library, con le giornaliste Teresa Paoli, Daniela Cipolloni e Paola Vecchia.

Di Space Economy, invece, si parlerà alle 10.30 nella Chiesa di San Giuseppe con l’astrofisica Simonetta Di Pippo e Francesco Giordano docente di Fisica sperimentale all’Università di Bari.

La violenza sulle donne e i delitti d’onore attraverso gli atti del processo della prima metà del ‘900, al centro della conversazione che si terrà alle 10.30 nella Chiesa di Santa Chiara con l’antropologa e storica dell’arte Emanuela Angiuli autrice del libro “L’aroma dell’assenza”.

Cosa vive oggi della lezione di Tommaso Fiore? A questa domanda si cercherà di rispondere nell’incontro delle 11.30 nella Biblioteca della Community Library con Daniele Maria Pegorari e Laura Mitarotondo rispettivamente docenti di Letteratura e Storia delle dottrine politiche all’Università di Bari.

Si discuterà di orientamento e attrattività dell’Università del Sud con Mario Caligiuri professore ordinario all’Università della Calabria. Il focus nella Chiesa di San Benedetto alle 11.30 con la partecipazione di Angela Borrelli dirigente Liceo Simone-Morea di Conversano e Giuseppe Moro direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e direttore del comitato scientifico della Fondazione Di Vagno.

Nel pomeriggio, alle 17, la misura del mondo passerà attraverso i modi di abitare e di vivere gli spazi pubblici e attraverso le parole dell’architetta Guendalina Salimei sulla Terrazza della Community Library in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari.

Dalle 18 spazio alle parole degli scrittori: alle 18 nella Sala conferenze di San Benedetto, la scrittrice e giornalista Flavia Amabile converserà con la docente di Storia del cinema dell’Università di Bari Angela Bianca Saponari di “Elvira” la storia vera di una donna che ha sfidato la propria epoca.

Torna lo scrittore Paolo Di Paolo con due appuntamenti: il primo alle 18.30 nella Biblioteca della Community Library con il fotografo Massimiliano Tappari, per parlare dello sguardo con cui si misura il mondo; il secondo alle 20.30 sulla Terrazza della Community Library, in dialogo con Oscar Buonamano direttore di Pagina’21 per presentare - in anteprima nazionale - la sua ultima fatica “Romanzo senza umani”.

Un altro libro alle 19 nel Chiostro di San Benedetto. “Cinque giorni fra trent’anni” di Francesco Fiorentino porterà il pubblico indietro nel tempo per contrapporre la tenace resistenza del Sessantotto all’aspra indifferenza dell’età adulta. Con lui Marina Comei docente di Storia contemporanea della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari e Carmela Iacovelli fondatrice del gruppo di lettura “Te lo leggo in faccia”.

Di sostenibilità ed efficientamento energetico si parlerà nell’appuntamento delle 19 nella Sala conferenze di San Benedetto in un evento realizzato in collaborazione con Master Italy. Interverranno Lorenzo Lafronza chief technical officer MasterLAB, Daniela Petrone energy manager e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Isolamento Termico e acustico e Umberto Berardi docente di Fisica Tecnica Ambientale al Politecnico di Bari

Ancora una lettura alle 20 nella Chiesa di San Benedetto. Il giornalista Filippo Landi e Paolo Ponzio, direttore del Dipartimento DI.R.I.UM Università di Bari e presidente del Teatro Pubblico Pugliese, parleranno del “Tempo che rimane”.

Segue uno degli anniversari che Lectorinfabula sta ricordando in questi giorni.

Domani si ricorderanno gli 80 anni dalla Resistenza, alle 20.15 nella Sala conferenze di San Benedetto. Di quanto accadde nel 1943 parleranno il giornalista e scrittore Pasquale Doria, Pasquale Martino presidente dell'ANPI provinciale di Bari, Pasquale B. Trizio studioso e membro della Worl Ship Society e dell’AIDMEN e Luigi Quaranta giornalista e Consigliere d’amministrazione della Fondazione Di Vagno.

L’economia sarà al centro dell’approfondimento delle 21 nella Chiesa di San Benedetto. Il tema “La secessione dei ricchi”. Interverranno l’economista Gianfranco Viesti, lo storico Ernesto Galli della Loggia e il giornalista Claudio Scamardella.

Ultimo appuntamento con Lector in Tavola alle 21.30 nel Chiostro di San Benedetto. “Storia delle paure alimentari” è il titolo del libro di cui parleranno Alberto Grandi docente di Storia delle imprese all’Università di Parma e il giornalista Vito Giannulo.

Chiuderà la giornata l’attore Mario Perrotta, alle 22 in scena nel Giardino dei limoni di San Benedetto con “Un bés. Antonio Ligabue”, uno spettacolo che racconta Antonio Ligabue e il suo rapporto con i luoghi che lo segnarono nella vita e nell’arte.

Lectorinfabula european cultural festival è organizzato dalla Fondazione Di Vagno per Granai del Sapere.

Con il patrocinio e il sostegno di Consiglio d’Europa, del Ministero della Cultura, di Regione Puglia e Città di Conversano, dell’Università degli studi di Bari, della Friedrich Ebert Stiftung e Cepell.

Partner culturali: Rai Radio3, associazione culturale Hamelin, Pagina’21, Librexpression, Il piacere di lavorare.