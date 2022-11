“La leggenda di Sinterklass – dicembre a San Martino”, nella millenaria chiesa di San Martino a Bari Vecchia mostra, spettacoli e degustazioni

Ingresso con contributo per il restauro: 5 euro Prezzo ridotto per i bambini e tesserati APS Martinus (3 euro)

Sabato 3 dicembre 2022 a partire dalle 18.00 si terrà l’evento “La leggenda di Sinterklass – dicembre a San Martino”: inaugurazione degli eventi e aperture straordinarie del mese di dicembre della millenaria chiesa di San Martino a Bari Vecchia (Strada Bianchi Dottula 4), uno dei luoghi storici più importanti e antichi della città, chiuso da oltre 60 anni e adesso al centro di un progetto di restauro e rifunzionalizzazione a cura dell’APS Martinus. Al centro della programmazione Sinterklass: figura leggendaria basata su San Nicola, patrono della città e personaggio legato al Natale in diverse tradizioni e leggende in giro per il mondo. Durante la serata sarà possibile visitare l’inaccessibile sito raccontato ai visitatori da pannelli illustrativi con foto e descrizioni multilingue. Sarà mostrato al pubblico, in occasione della vicina festività, un’accurata copia in scala originale del sarcofago di San Nicola di Myra realizzato dal Gruppo Presepisti San Nicola, introdotto da una performance scenica sulle storie e miracoli del Santo a cura della compagnia teatrale Fatti d’Arte e dall’esposizione di icone e opere dell’artista Michele Condrò. A completare l’evento una degustazione di pettole dolci e vino locale. Durante la serata saranno illustrate le date delle successive aperture straordinarie e degli appuntamenti culturali programmati (mostra e laboratori di presepi artigianali, degustazioni food & wine, musica popolare, letture sceniche, incontri con artigiani e artisti pugliesi e raccolta regali solidali). Tutti gli eventi sono realizzati per raccogliere fondi destinati al progetto di restauro del millenario edificio. Aggiornamenti sulle pagine social Martinus spazio|arte|tempo.