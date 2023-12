Leland did it - Dirockato winter 2023/24 - Monopoli

Ok, ci siamo...



Stavolta esclusivamente di Martedì 26 dicembre ci vediamo al solito KAMBUSA ROCK BAR per l'incredibile live dei LELAND DID IT!

In apertura ci saranno i FENTZ.



LELAND DID IT

LELAND DID IT è una band pugliese, che combina sonorità alternative rock o post punk con l’elettronica. In attività dal 2014, ha prodotto e distribuito un EP “Cake_Tales” (2014), e un LP “TEMPO” (Piccola Bottega Popolare - 2016), oltre a numerosi remix e collaborazioni. Dopo due tour italiani promozionali (2015 e 2016), la band è selezionata al festival “Linecheck” di Milano fra i 4 progetti emergenti del 2016. Al tour europeo (Francia, Austria, Germania, Svizzera) del 2017, e al tour italiano del 2018 segue un momento di pausa, in cui avviene un cambio di formazione. Da 5, gli elementi passano a 4, sperimentano un sound differente, entrano nel roster di Dischi Uappissimi e avviano le registrazioni del nuovo album "Hotel Moderno" che vede l'uscita nel febbraio 2023.

Vittorio ‘Bruno’ Di Lorenzo: drum machine, sintetizzatori

Vittorio Di Lorenzo ‘Biondo’: chitarra, basso, sintetizzatori, drum machine

Giuseppe Di Lorenzo: chitarra, sintetizzatori

Michele Scagliusi: sintetizzatori, voce



https://www.facebook.com/LELANDDIDIT



FENTZ è una band che fonde sonorità Shoegaze e Post-Rock. Il progetto avviato nel 2021 da Luigi (voce e chitarra) e Vito (basso) si basa su suoni distorti e aperture melodiche e, con l’arrivo di Danilo (chitarra) e Sante (batteria), trova la sua definizione attuale. Il gruppo amalgama il background musicale dei suoi componenti ed è attualmente impegnato nel songwriting delle canzoni che verranno pubblicate nell’album d’esordio. Nel frattempo, la band si dedica all’attività live per affinare la propria intesa e definire la propria identità.





Ingresso gratuito

Kambusa Rock Bar (Monopoli) - ang. via S. Quasimodo, Via Luigi Cadorna, 1

Info: www.facebook.com/DirockatoMonopoli



lucianodarienzo@gmail.com