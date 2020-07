Leonardo Basile - Untitled [256°]

Dal 5 al 20 Agosto 2020 per la rassegna Arte in vetrina il Centro d'Arte e Cultura 'L. da Vinci' di Bari - Santo Spirito espone l'ultima composizione lignea in tecnica mista dell'artière Leonardo Basile dal titolo "Untitled (256°)", dalle dimensioni di cm 102 X 102, realizzata nel mese di luglio (u.m.).



" Leonardo Basile - scrive Domenico Fumarola, giornalista saggista e critico letterario ed artistico - fa dell’arte un gioco di vita. L’artista ha sempre avuto un’autentica ricerca interiore guardando dentro di sé e trovando nell’utilizzo delle tecniche più disparate un impegno estetico. Spontaneamente innovativo, Basile mette a fuoco una tecnica pittorica la più varia possibile, con dripping, quadricromie, assemblaggio di materiali, tecnologie digitali, a formare un’armonia musicale apprezzabile non solo dagli occhi, ma da tutti i sensi. Il prodotto finale crea una sintesi perfetta figlia della ricerca estetica dell’artista. Come Freud parlava di “rosa dei sentimenti” per descrivere le infinite sfaccettature dell’animo umano, Basile trova nell’assemblaggio di diverse tecniche e materiali la sintesi per la propria estetica, fondata sulle mutevolezze percettive del sentimento.[...]"







La mostra è visitabile in totale sicurezza per quanto riguarda le norme dello 'stato di emergenza anti Covid' in quanto la vetrina espositiva del Centro d'arte è : esterna, a livello stradale e a vista.