Leonardo Basile a Bari con la mostra "Velature d’autunno (l'altro)"

Dal 10 al 30 Novembre 2020 per la rassegna Arte in vetrina il Centro d'Arte e Cultura 'L. da Vinci' di Bari - Santo Spirito espone l'ultimo dipinto a smalti su tavola dell' artiére Leonardo Basile dal titolo "Velature d’autunno (l'altro)", dalle dimensioni di cm 103,5 X 93,3



Scrive Emanuele Cazzolla, giornalista e scrittore in Bari : "Nel reiterato rimu(r)ginare per dolci saliscendi, ove le pietre giammai aguzze convivono con terre odorose di umori selvatici, finisci per introiettare paesaggi che dapprima si sedimentano, poi restano per un tempo ben custoditi nell’intimo e, da ultimo, ti viene di restituire alla condivisione collettiva; dunque li disveli, uno ad uno, velatura su velatura - appunto - in una trasposizione che è infine memoria evocativa, ammantata di un’alea che è quella della stagione corrente."



La mostra è visitabile in totale sicurezza per quanto riguarda le norme dello 'stato di emergenza anti Covid' in quanto la vetrina espositiva del Centro d'arte è : esterna, a livello stradale e a vista.







Leonardo Basile – Velature d’autunno (l'altro)



Dal 10 al 30 Novembre 2020



Location: Vetrina Centro d'arte e cultura L. Da Vinci



Santo Spirito, Via G. Verdi 7, 70127 (BA)



Orario di apertura



Tutti i giorni, 24/24 h



Sito web : https://leonardobasile.it



Autore : Leonardo Basile



Produzione organizzazione: Associazione Leonardo Da Vinci

