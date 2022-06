Libriamoci, Cosimo Lerario presenta "Kybarion" al Teatro Auditorium Vittorio Bari

Al Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle, che da poco ha aperto le sue porta al pubblico, proseguono gli appuntamenti della rassegna letteraria “Libriamoci”, organizzata Fondazione Vittorio Bari. Ospite del prossimo incontro, sabato 4 giugno, sarà Cosimo Lerario che presenterà presso la nuova sede della fondazione, in Via Don Luigi Sturzo 30 a Palo del Colle, il libro “Kybarion”. Un evento, moderato dal giornalista Mario Sicolo, che avrà luogo, alle ore 18:30 sulla suggestiva terrazza affacciata nel giardino adiacente il teatro.

“Libriamoci” propone un ricco calendario di eventi finalizzati al dialogo e confronto con scrittori del panorama pugliese, in programma presso il nuovo contenitore culturale sorto a Palo del Colle grazie all’operato della Fondazione Vittorio Bari. In occasione del prossimo appuntamento in rassegna sarà presentato un libro edito dalla SECOP Edizioni, dalla trama misteriosa e affascinante.

Un uomo si reca nella Cattedrale di Bari vecchia per assistere ad uno spettacolare fenomeno astronomico, per cui nel preciso momento in cui il Solstizio d'estate è al suo acme, un fascio di luce entra attraverso il rosone e va a illuminare perfettamente un mosaico a forma di fiore posto sul pavimento dinanzi all'altare. Quando avviene, nel fascio di luce appare una donna; la quale da quel momento in poi, assieme al suo gatto nero, accompagnerà il protagonista in giro per Bari Vecchia in un avvincente itinerario tra vicoli, chiese, palazzi, personaggi di ogni estrazione e cultura.

Così compiendo un autentico percorso iniziatico nel tempo e nello spazio, il cui itinerario riproduce il disegno della Sephirot, misterioso disegno esoterico della Cabbala Ebraica. Al termine del quale il protagonista potrà prendere possesso di un misterioso "oggetto della Conoscenza". Questo verrà ritrovato sotto il ventre del leone di pietra della Colonna Infame posta in piazza Mercantile. Si tratta di un antico oggetto appartenuto al compositore barese settecentesco Niccolò Piccinni. Tuttavia, quando l'Uomo lo prende, la Donna (che pure lo aveva condotto a trovarlo) glielo strappa dalle mani e lo distrugge.

Cosimo Lerario, nato a Bari il 28 ottobre 1958. Medico chirurgo, ha svolto interamente la sua professione nel Corpo di Sanità dell'Esercito Italiano. Cessato il servizio nel 2019, si è dedicato alla produzione letteraria; riprendendo una antica e necessariamente abbandonata passione giovanile. Dal 2015 al 2020 ha pubblicato tre libri: un pamphlet (“L'invidia dei fenicotteri”), una raccolta di racconti (“Straordinarie Polarità Lunari”) ed un romanzo (“KYBARION”). Ha scritto numerosi testi teatrali, tra cui “Julienne P.”, “I sogni pedalano in gruppo” e “La visita della Madre”. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati sui quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” di Bari e “NOVOSTI” di Belgrado (Repubblica di Serbia); mentre altri sono stati inseriti in varie antologie di narrativa. Di recente ha collaborato alla sceneggiatura del film “Una coperta di stelle”.

E’ possibile partecipare a tutti gli appuntamenti di “Libriamoci” con ingresso libero. Per maggiori info scrivere una mail a info@fondazionevittoriobari.it o chiamare la segreteria organizzativa al 3285971477