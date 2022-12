‘Lerc10 - Il tour del decennale’ fa tappa al Teatro Kismet, a seguire le esibizioni de I Bogo di Buono e il dj-set di Gianpiero Carbonara

‘Lerc10 - Il tour del decennale’, il nuovo spettacolo ideato e scritto dalla redazione di Lercio.it fa tappa al Teatro Kismet di Bari mercoledì 7 dicembre alle ore 21. Telegiornali esilaranti, rubriche improbabili e il meglio del repertorio del sito satirico più famoso e amato d'Italia accompagneranno gli spettatori in un divertentissimo viaggio all'insegna della sporca informazione, sempre in bilico tra realtà e finzione. Uno spettacolo nel segno del progetto nato nel 2012, che ha guadagnato negli anni il consenso unanime di pubblico e critica, ottenendo molti riconoscimenti: il Premio satira politica di Forte dei Marmi, il Premio satira del Carnevale di Viareggio e 16 Macchianera Italia Awards (gli Oscar del web).

Allo spettacolo seguirà un doppio appuntamento in musica nel foyer dell’Opificio per le Arti: in programma l’esibizione della band I Bogo di Buono, che proporrà un repertorio poco noto della musica italiana che va dagli anni '60 ai giorni nostri - e il dj set di Gianpiero Carbonara, che guiderà il pubblico in un viaggio attraverso la Black music, dal funk alla disco groove degli anni ’70.

Biglietti a partire da 8 euro, disponibili al botteghino e sul circuito Vivaticket.com. Per info 335 805 22 11.

Ore 21: Lerc10

a seguire i Bogo di Buono

a seguire Gianpiero Carbonara Djset

BIO LERCIO

Cos'è Lercio.it: Lercio.it è il più famoso sito satirico italiano. Nato nel 2012, ha guadagnato negli anni il consenso unanime di pubblico e critica, ottenendo molti riconoscimenti: il Premio satira politica di Forte dei Marmi, il Premio satira del Carnevale di Viareggio e 16 Macchianera Italia Awards (gli Oscar del web). Ha all'attivo diverse partecipazioni in radio (#StaiSerena, Radio2SocialClub, La versione delle Due) e in tv (Gli Stati Generali, Tg Lercio su DMAX, Propaganda Live).

BIO i BOGO di BUONO

I Bogo di Buono nascono nel 2015 dall'unione di Mr.Bogo e Gli Orecchiabili che, non prendendosi assolutamente sul serio, decidono di dare vita ad uno show abbastanza imbarazzante.

Il loro obiettivo è diffondere un repertorio poco noto della musica italiana che va dagli anni '60 ai giorni nostri, focalizzandosi su quelle versioni in italiano di hit internazionali che hanno caratterizzato la storia della musica Italiana.

Così ci si può ritrovare ad ascoltare un repertorio che va da Little Tony a Jo Squillo, da i Cinque Monelli a Mino Reitano, strizzando sempre l'occhio ai maestri Skiantos.

Come se non bastasse, i BdB cercano di peggiorare ancora di più la cosa suonando il repertorio scelto in stile punk'n'roll e garage.

"Quando la musica viene suonata male dando vita all'avanguardia!"

I Bogo di Buono:

Dario MrBogo Divella: voce, chitarra e sax

Alessio Virno: voce e chitarra

Joe Leali: voce e basso

Gianluca Balzano Quaranta: voce e batteria

i Bogo di Buono - My Baby Baby Balla Balla

i Bogo di Buono - Le Pigne in Testa

GIANPIERO CARBONARA DJ

Dj con la passione per il vinile dal 2003, ci guiderà in un viaggio attraverso la Black music, dal funk alla disco groove degli anni 70’, conservando lo spirito della dancefloor-style!