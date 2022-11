“Let yourself bloom-lasciati fiorire” di Equilibrio Dinamico Ensemble gli esiti coreografici di Roberta Ferrara, Lior Tavori e Alejandro Moya

Il 5 novembre alle 21 appuntamento al Teatro Comunale di Putignano con "Let yourself bloom-lasciati fiorire”. In scena i 30 danzatori di Equilibrio Dinamico Ensemble sotto la direzione artistica di Roberta Ferrara, le coreografie in scena sono state create da Lior Tavori (Israele), Alejandro Moya (Spagna) e da Roberta Ferrara (Italia).

Il Comune Di Putignano, in collaborazione con la stagione di prosa del Teatro Pubblico Pugliese, non solo ospiterà - per il secondo anno consecutivo - gli esiti finali dei tre coreografi ospiti del progetto Ensemble nel suo ritrovato Teatro Comunale il 5 Novembre, ma ha anche ospitato due delle tre residenze coreografiche: quella a cura di Lior Tavori - Choreographer dal 23 al 27 Ottobre e quella di Alejandro Moya partita il 31 Ottobre e che finirà il 4 Novembre.

Equilibrio Dinamico Ensemble è il progetto di formazione nato da un’idea di Roberta Ferrara, coreografa, pedagoga, direttrice artistica Equilibrio Dinamico e direttrice artistica associata Odyssey Dance. Theatre, Singapore, per offrire un ambiente per i giovani danzatori dove riconoscersi, sperimentare, approfondire le proprie capacità con numerosi professionisti.Tale progetto offre costantemente ai danzatori possibilità di performance all’interno di differenti programmazioni di danza della Regione Puglia riconosciute dal Ministero della Cultura.

Ingresso 5 euro, disponibili online al link https://bit.ly/3WfK3am)