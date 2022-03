Al Museo Civico di Bari contro la Guerra, Nunzia Antonino legge Rosa Luxemburg

Guerra d’aggressione o guerra difensiva? Guerra giusta o addirittura guerra «umanitaria»? Chi vuole davvero la pace non cede alle illusioni: «Dobbiamo opporci ad ogni guerra». Le parole pronunciate da Rosa Luxemburg il 27 maggio 1913 a Lipsia, mentre l’Europa si avviava al massacro della Prima Guerra Mondiale, suonano oggi di straordinaria attualità. Possono sembrare profetiche ma sono il frutto di una lucidissima analisi e illustrano bene il dilemma sugli armamenti che attraversa anche oggi il movimento pacifista con il conflitto in Ucraina.

Quel discorso – di chi sarà poi vittima del militarismo, assassinata dai militari dei Corpi franchi a Berlino il 15 gennaio 1919 – verrà letto dall’attrice Nunzia Antonino martedì prossimo, 15 marzo, alle ore 17 al Museo Civico di Bari (ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti). Una lettura unica, realizzata espressamente nell’ambito della mostra «Donne Resistenti 1936-1945», che è stata prorogata fino al 20 marzo.

Il testo di Rosa Luxemburg, inedito in Italia, è stato tradotto per l’occasione da Nicola Signorile ed è affidato alla voce di Nunzia Antonino, attrice di raffinata educazione scenica e di ben noto impegno civile, come testimoniano le sue interpretazioni di successo, ultima quella di Eleonora De Fonseca Pimentel, l’eroina della rivoluzione napoletana del 1799, nello spettacolo «Lenòr» in questi giorni in tournée in Toscana.

La mostra «Donne resistenti» realizzata dall’Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e dall’Anpi di Bari, finanziata con il programma europeo Europe for Citizens, documenta il ruolo che le donne hanno avuto nella lotta al fascismo in Europa, superando le omissioni della storiografia dominante, quando non le censure di genere. La rassegna documentaria e fotografica è strutturata in quattro sezioni: Spagna, Francia, Italia e Germania e in questi giorni l’edizione tedesca è contemporaneamente allestita a Aquisgrana. A Bari si può visitare negli orari di apertura del Museo Civico (strada Sagges 13), dal martedì alla domenica (chiuso il lunedì). Info: 080 5772362 - anpi.bari@libero.it, www.facebook.com/bari.anpi.