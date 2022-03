Planet or Plastic? Ultimo fine settimana per la mostra ospitata dal Teatro Margherita, letture animate per ragazzi

Ultimi giorni per visitare Planet or Plastic?, la mostra prodotta da National Geographic, organizzata da Cime e ospitata, dallo scorso 2 dicembre, nel Teatro Margherita di Bari. Dopo più di tre mesi di apertura al pubblico e un’ulteriore proroga di una settimana, concessa anche alla luce delle numerose richieste provenienti dalle scuole pugliesi, l’esposizione saluterà la città domenica 20 marzo.

Per l’occasione, l’ultimo fine settimana di apertura sarà arricchito da un nuovo appuntamento ludico-formativo dedicato ai ragazzi: dopo il grande successo delle letture animate realizzate durante il mese della sostenibilità, infatti, KWATER, già sponsor della mostra, rinnova il suo impegno promuovendo un ulteriore appuntamento con le famiglie. A stimolare la curiosità e la riflessione sui temi ambientali e sull’educazione al rispetto del pianeta, sabato 19 marzo alle 17.30 – in occasione della Festa del Papà – sarà l’attore Tommaso Citarella, della compagnia I Danzattori Puglia.

Durante l’incontro, dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 10 anni, i partecipanti saranno coinvolti nella lettura del racconto Plasticus Maritimus, di Ana Pego, Isabel Minhós Martins e Bernardo Carvalho e nella scoperta degli esemplari che costituiscono la nuova specie plastica che abita i nostri mari. Saranno condivise le strategie per ridurre questa presenza, salvaguardando così il pianeta e acquisendo maggiore consapevolezza sulle tematiche ambientali e sull’utilizzo della plastica nella quotidianità familiare. Tommaso Citarella sarà inoltre supportato dell’associazione sportiva Giselle, di Palo del Colle, nel coinvolgimento del pubblico all’acquisizione di sane abitudini, tra cui la pratica sportiva, per una migliore qualità della propria vita e di quella del pianeta.

All’evento sarà possibile accedere previa prenotazione al numero + 39.351500.64.92 , tramite e-mail all’indirizzo info@ planetorplasticbari.it e tramite il modulo di partecipazione sulla pagina Facebook Planet or Plastic? - Io scelgo il Pianeta.

Per gli ultimi giorni di apertura al pubblico, come già avviene dal 1° marzo, la mostra Planet or Plastic? sarà visitabile con un ticket unico di ingresso di soli 6,50€.

L’esposizione, curata dal giornalista e direttore di National Geographic Italia, Marco Cattaneo, è composta da 71 fotografie divise in 6 sezioni tematiche, che approfondiscono il materiale plastico, partendo dalla sua storia, attribuendone pregi e difetti e, attraverso gli strumenti fotografici e artistici, consentono di visualizzare il problema, sensibilizzando il pubblico e stimolandolo ad agire. Il percorso espositivo è arricchito, al suo interno, dalla mostra Archeoplastica – un’esposizione originale e significativa di reperti di plastica rinvenuti sulle spiagge pugliesi e risalenti agli scorsi decenni – e dalla proiezione del documentario Il tesoro nascosto delle Isole Tremiti, prodotto da National Geographic e realizzato in questa meravigliosa area paesaggistica pugliese. Planet or Plastic? è una mostra fotografica internazionale destinata ad un pubblico di adulti e ragazzi, le cui immagini sono una testimonianza reale delle gravi conseguenze ambientali dovute all’eccessivo utilizzo della plastica nell’ambito della nostra vita quotidiana: nel mondo, infatti, ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono nei mari e negli oceani, causando effetti sconvolgenti per l’intero ecosistema.

Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia, sostenuto dal Comune di Bari, da BCC Banca di Credito Cooperativo di Bari e K Water, azienda produttrice di sistemi per la depurazione e il trattamento dell’acqua domestica.

ORARI DELL’ULTIMA SETTIMANA

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì: dalle 10 alle 20.30

Venerdì, Sabato: dalle 10 alle 21:30

Domenica: dalle 10 alle 20

(La biglietteria chiude 30 minuti prima)

TICKET

Unico: € 6,50

Omaggio

Bambini accompagnati fino a 5 anni; disabile con accompagnatore; giornalisti con accredito*.

A causa dell’emergenza sanitaria gli ingressi saranno contingentati e controllati, ci scusiamo in anticipo in caso di eventuali attese. In ottemperanza alle disposizioni governative di cui all’art. 8 del decreto-legge 24.12.2021 n.221, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. "Super Green pass”). Restano esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, secondo quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021. È inoltre reso obbligatorio l’utilizzo costante delle mascherine FFP2 durante tutte le attività previste.

Info: + 39 351 500 6492 | info@ planetorplasticbari.it