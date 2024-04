Letture ad alta voce con ChildRead con i bimbi tra i 3 e i 6 anni

Si terrà giovedì 18 aprile 2024 a partire dalle ore 16 presso il Centro Studi Viterbo in piazza Caduti Castellanesi a Castellana Grotte il primo appuntamento con le “Letture ad alta voce” per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, incontro promosso nell’ambito del progetto ChildRead, finanziato dal CEPELL, organizzato dall’associazione Sylva Tour, in partenariato con numerosi enti fra cui il Comune di Castellana Grotte.

Gli incontri sono suddivisi per fasce di età: alle ore 16 per bambine e bambini di 3 e 4 anni con libri a figure e alle ore 17 per bambine e bambini di 5 e 6 anni con il kamishibai (ovvero il teatrino utilizzato per la narrazione attraverso immagini o libri). Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione al numero (anche whatsapp) 3293113580.

L’occasione sarà utile anche per presentare le due librerie di tipo montessoriano e numerosi albi a figure consegnati in dotazione al Comune di Castellana Grotte nell’ambito del progetto ChildRead e disponibili presso il Centro Studi Viterbo.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.