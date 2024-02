Alberobello legge con ChildRead

ChildRead è il progetto che intende incentivare – nei giovani e giovanissimi - l’attitudine alla LETTURA. È realizzato dall'associazione Sylva Tour and Didactics, ed è finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e dal Ministero della Cultura.

Gianni Rodari diceva che ‘non si nasce con l’istinto della lettura come si nasce con quello di bere e mangiare, bisogna educare i bambini alla lettura’.

Il primo appuntamento di ChildRead è in programma venerdì 16 febbraio alle 16.30 a cura di Francesca Romana Grasso nella sede della biblioteca comunale ‘Antonio Bruno’ di Locorotondo alla via Morelli, 26. L’ingresso è libero.

Leggere, in generale, e leggere per gli altri, è un’esperienza straordinaria, i pedagogisti la considerano un antidoto contro la timidezza, contribuisce a rafforzare la personalità ed è un potente stimolante per l’immaginazione. Essa offre l’opportunità di interrompere la storia e porre domande, e questo promuove la comprensione profonda del testo e permette le connessioni con le proprie esperienze.

‘Un libro insegna a vedere oltre, a non rimanere intrappolati in un unica realtà’, conclude il sindaco De Carlo.