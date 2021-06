Orto Fertile è felice di annunciare la seconda edizione di Letture per aria, Incontri di lettura e ascolto in agro.

Quest’anno Letture per aria si svolgerà lungo 4 incontri pensati per un pubblico adulto, sviluppando differenti percorsi di riflessione che aggrovigliano il nostro rapporto con natura-cultura-genere.



Gli spunti letterari saranno differenti - dal saggio filosofico al romanzo - e si arricchirà della collaborazione di ospiti diversi nelle varie serate.



PROGRAMMA delle giornate



- 28 giugno ore 18:30

in collaborazione con Alberto Maiale (Società Filosofica Italiana - Bari)

ISCRIZIONE QUI: https://forms.gle/WDokoYvitVr9WmEV9



- 12 luglio ore 18:30

In collaborazione con Gaetano Vavalle (Società Filosofica Italiana - Bari)



- 19 luglio ore 18:30

in collaborazione con Annalisa Colucci (Fatti di carta - libreria indipendente - Noci)



- 26 luglio ore 18:30

in collaborazione con Gabriella Morisco e Rossella Traversa (Archivio di Genere "Carla Lonzi" - UniBa)



Alla fine di ogni incontro chiuderà un piccolo agro-aperitivo a cura di Giuseppe della Mandra.



L’evento è su prenotazione per un gruppo limitato di partecipanti. Quota di partecipazione 5 euro.



È consigliato un abbigliamento comodo, scarpe chiuse e un telo per sedersi nel bosco.



L’evento rispetterà la normativa anti-covid.



Grafiche: Rosy Balena

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...