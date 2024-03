Letture serali, giochi e laboratori dedicati ai temi ambientali: anche all'ospedaletto si celebra l'Ora della Terra

Prezzo non disponibile

L'associazione Libri su Misura, in collaborazione con il Wwf Levante Adriatico, organizza un'iniziativa per i piccoli pazienti del Giovanni XXIII in occasione dell'Earth Hour.

Sabato 23 marzo, dalle ore 19,30 alle ore 21,30, presso la ludoteca dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII si terranno laboratori creativi, giochi, letture condivise e dialogate sulle tematiche ambientali e del risparmio energetico per i piccoli pazienti, L'evento è aperto "ai bambini che vorranno venire con le loro famiglie". Saròà presente la scrittrice Lucia Schiralli che leggerà alcuni brani tratti dai suoi libri per bambini.