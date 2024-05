Tanta musica a Levante For con Disneiamo e The Spleen Orchestra

Non solo giochi, fumetti, cosplay. La cultura pop a Levante For è anche musica. Sabato 25 maggio a partire dalle 18.45 ben due saranno i concerti nell’area esterna del Nuovo Padiglione della Fiera del Levante nell’ambito della manifestazione organizzata dalla Nuova Fiera del Levante.

Si partirà con Disneiamo e i più grandi successi Disney dal 1937 ai giorni nostri. Si tratta di uno show live frizzante e interattivo con dei protagonisti d’eccezione: Stefano Bersola, cantante e autore delle sigle Yamato Video per le serie TV animate come “City Hunter”, “Mi hai rapito il cuore Lamù” o ancora “Pegasus Fantasy” e “Magic Knight Rayearth”; Giulia Ottonello, cantante e attrice, è la vincitrice della seconda edizione di “Amici” di Maria de Filippi. Prende parte a numerosi spettacoli e produzioni teatrali e diventa la voce ufficiale del doppiaggio italiano cantato di Amy Adams in “Come d’Incanto” e “Come per Disincanto – e vissero tutti infelici e scontenti”; Pietro Ubaldi, attore, doppiatore e cantante di numerose sigle di cartoni animati. Tra i personaggi più iconici doppiati da lui ricordiamo Patrick Stella (SpongeBob), Taz, Capitan Barbossa (I Pirati dei Caraibi) e Doraemon; Elisa Rosselli, autrice ed interprete ufficiale delle sigle Winx Club per Rainbow e di jingle e canzoni per famosi spot pubblicitari. Corista per l’Eurovision e artisti del calibro dei Gemelli Diversi e J-Ax, è l’autrice del musical ufficiale di “Monster Allergy”.

La prima serata di Levante For terminerà poi con un altro concerto (ore 20.15). Sul palcoscenico salirà The Spleen Orchestra che nasce nel 2009 dall’incontro di un gruppo di artisti accomunati dalla passione per la poetica di Tim Burton, consolidando col tempo un’idea di spettacolo che si può definire come un circo freak all’insegna dell’immaginario Burtoniano. L’ allestimento scenico e visivo dalle atmosfere gotico-fiabesche arricchisce i brani tratti dai film ed eseguiti dal vivo.

Una band di sette elementi, trucchi, costumi, scenografie ed effetti speciali per accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso i molti universi narrativi del regista. Dopo nove anni e decine di memorabili concerti in Italia e in Europa, l’esperienza ha permesso alla band di costruire un linguaggio proprio, volto a reinterpretare i più celebri brani del compositore Danny Elfman.

Nel dicembre 2018 The Spleen Orchestra pubblica il primo album registrato in studio in cui sono stati raccolti alcuni dei brani più significativi del repertorio live. Il disco è anche ascoltabile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali.

A ottobre 2023 invece The Spleen Orchestra pubblica su tutte le piattaforme l’EP live intitolato ‘To the bone’. Durante l’anno 2024 verranno pubblicati i rispettivi video clip girati al Monastero di Missaglia (LC) edificato tra il XV e il XVI in stile tardo gotico.

Info / www.levantefor.it

orari 10.00 – 20.00 (Nuovo Padiglione Fiera del Levante) - Area esterna con concerti fino alle 22.30

Biglietti

Intero 1 giorno: 12€

Intero 2 giorni: 20€

Ridotto 1 giorno: 8€ (valido solo per bambini dai 5 ai 13 anni)

Ridotto 2 giorni: 15€ (valido solo per bambini dai 5 ai 13 anni)

A questi biglietti “standard” si aggiungono altre tipologie di accesso a prezzo ridotto

Ridotto Cosplayer 1 giorno: 10€

Portatore di Handicap: gratuito

Omaggio Accompagnatore: gratuito

Bambini 0-4: gratuito

L’accesso sarà possibile solo tramite la biglietteria collocata all’Ingresso Agricoltura (viale Vittorio Emanuele Orlando).

Per garantire un accesso più rapido ed evitare le code è possibile acquistare online il biglietto sul sito VivaTicket.