Levante international a Cappella festival

Il Levante A Cappella Festival e' un evento dedicato alla musica vocale eseguita senza strumenti musicali. In una sola serata diversi gruppi di cui uno internazionale.



MEZZOTONO, FOOL MOON

Opening: PENTASAMBA, PENTAGRAMMA TRANSFER



Fool Moon, Ungheria - https://foolmoon.hu

Sono il gruppo pop a cappella n.1 in Ungheria acclamato a livello internazionale. Pionieri del genere nel loro paese hanno portato al grande pubblico versioni a cappella di brani di Sting, Eric Clapton, Stevie Wonder, Michal Jackson tra le tante incise in ben 7 album. Hanno vinto 13 premi internazionali e sono stati il primo gruppo a cappella a prendere parte all’Eurovision.

Fool Moon - Bud Spencer és Terence Hill Medley https://youtu.be/DKBS8NV2B0o

Stairway To Heaven - Fool Moon feat. Ludovique & FMaN https://youtu.be/3e-Eis49Fhc

Fool Moon - Nepdal https://youtu.be/3OKjX4eqnAY?t=812

Fool Moon - It’s probably me https://youtu.be/3OKjX4eqnAY?t=1060

Fool Moon - 007 Medley https://youtu.be/VaCbBKv1zuw

Fool Moon - Blame it on the boogie https://youtu.be/QmCj347nExY



Mezzotono, Italia

E’ un gruppo vocale che mescola perfettamente humor e musica a cappella. In diversi stili musicali, dal jazz al pop, alla bossa nova al brano in vernacolo pugliese mostrano al pubblico che solo con l’uso delle voci è possibile davvero fare di tutto. Alcuni dei più grandi teatri di ben 50 paesi in 5 continenti nel mondo hanno ospitato i Mezzotono facendoli diventare il gruppo vocale europeo con più nazioni visitate con la propria musica.

Mezzotono - Siv Siv Siv https://youtu.be/FyY8SE7CiK8

Mezzotono - Cime di Rape https://youtu.be/9dBs--MbHqY



Gallery



MEZZOTONO - Another Star https://youtu.be/A_KL04E7cSU

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...