Levante For, non solo comics e cosplay, Immanuel Casto e Romina Falconi in concerto e spazio all'Artist Alley con illustratori internazionali

Non solo fumetti, games e cosplay ma anche spettacoli, musica dal vivo e intrattenimento. La cultura pop sarà tutto questo nella due giorni di Levante For, la manifestazione di settore dedicata al mondo nerd organizzata dalla Nuova Fiera del Levante e che si terrà nel quartiere fieristico barese (Nuovo Padiglione) sabato 27 e domenica 28 maggio.

Il conto alla rovescia è ormai partito ed ecco i dettagli del programma.

Sabato 27 maggio si terrà sul palco allestito all’esterno del Nuovo Padiglione il "For K-Pop Contest", dove crew di ballo e singoli ballerini si sfideranno in avvincenti coreografie sulle note della musica pop coreana. Lo spettacolo è organizzato da Kapulia e dalla crew barese QTDream, che si esibirà anche la domenica insieme alla cantante tranese Rita Di Cugno che canterà cover k-pop.

Per quanto riguarda i concerti e la musica dal vivo, sempre sabato 27 Maggio alle 20.00, il palco del Levante For ospiterà l'unica data al Sud Italia del tour "Insegnami la vita" di Immanuel Casto e Romina Falconi. Conosciuti nel 2011, i due artisti rinnovano il loro sodalizio artistico portando in tour questo nuovo spettacolo che prende il nome da un loro duetto contenuto all'interno del disco di inediti "Malcostume" di Immanuel Casto, uscito lo scorso giugno.

Domenica 28 Maggio invece il pubblico si potrà scatenare con la cartoon cover band barese "Le Stelle di Hokuto", con un concerto che ci porterà in un viaggio tra sigle dei cartoni animati più amati e colonne sonore di film.

E ancora spazio all’Artist Alley a Levante For, il luogo in cui si potranno incontrare artisti locali e non, in cui si potranno visionare le loro opere o richiedere sketch realizzati sul momento. Lo spazio ospiterà una decina di artisti affermati tra cui Alessandro Amoruso, Andrea Buongiorno e Rozenberry.

Non poteva mancare anche un’area dedicata al Giappone con Momiji, centro di lingua e cultura giapponese che nasce dal desiderio di riunire gli appassionati del Sol Levante e della sua cultura, al fine di approfondirla, promuoverla e diffonderla. Organizza lezioni di lingua, di disegno manga e svariati incontri e laboratori relativi ad aspetti noti e meno noti della vasta cultura giapponese.

La prima edizione di Levante For sarà anche l’occasione per partecipare al convegno nazionale del Mensa Italia che, con un'intera area talk dedicata, porterà in cattedra ospiti del calibro di Vincenzo Schettini, in arte "La fisica che ci piace" e il progetto editoriale "Chi ha paura del buio".

L'area esterna al Nuovo Padiglione sarà poi un viaggio attraverso le associazioni culturali locali che si occupano di rievocazione storica, gioco e gioco di ruolo dal vivo. Si potrà giocare al classico "virruzzo" con l'Associazione Tou Play, così come provare il tiro con l'arco e il combattimento con armi in sicurezza con la Compagnia d'Arme Stratos e l'Associazione Ludica Apulia.

Info – orari 10.00 – 20.00 (Nuovo Padiglione) - Area esterna concerti fino alle 22.00.

L’accesso sarà possibile solo tramite la biglietteria collocata all’Ingresso Agricoltura della Fiera del Levante (viale Vittorio Emanuele Orlando).

Per garantire un accesso più rapido ed evitare le code sarà possibile acquistare online il biglietto sul sito VivaTicket.

www.levantefor.it