In Fiera del Levante arriva Levantefor, la nuova manifestazione incentrata sulla cultura pop, dai comics ai cosplay

Dal 27 al 28 maggio la Nuova Fiera del Levante presenta la prima edizione di LEVANTEFOR, importante iniziativa nel campo dell'intrattenimento. Si tratta di una manifestazione incentrata sulla cultura pop, dai comics ai cosplay, che punta a ridare a Bari e alla Puglia una posizione di spicco nel panorama degli eventi di settore, sia a livello regionale che nazionale.

Il LEVANTEFOR, che sarà ospitato nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, nasce sia dalla voglia di colmare questo vuoto che dall'ascolto attento delle voci e dei desideri della galassia nerd. Il coinvolgimento delle migliori realtà locali e non del settore dell'intrattenimento e non solo, mira a renderlo un appuntamento imperdibile e un punto di riferimento per gli appassionati e gli addetti ai lavori per tutto il sud Italia.

Con un forte impegno a valorizzare il territorio e le sue eccellenze, la Nuova Fiera del Levante ha strutturato il LEVANTEFOR su due macro filoni progettuali.

Una opportunità unica per celebrare tutte le forme di intrattenimento più pop: dai fumetti ai videogiochi, dalla musica alla tecnologia e molto altro ancora, offrendo un'occasione per esplorare le ultime tendenze, scoprire nuovi talenti e connettersi con altri appassionati e professionisti del settore.

Il secondo filone è aver pensato la fiera come una piattaforma per la valorizzazione e promozione delle imprese locali del settore e dei loro talenti.

Nelle prossime settimane saranno svelati ospiti, ulteriori dettagli e il programma completo dell'evento.