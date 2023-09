Lezione aperta nella Scuola di Teatro diretta da Flavio Albanese e Marinella Anaclerio

La Scuola di Teatro della Compagnia del Sole è un percorso formativo di avviamento al teatro: una vera e propria bottega d’arte per condividere oltre alle lezioni un’idea professionale e umana dei mestieri del teatro, martedì 26 settembre è in programma un incontro gratuito (previa prenotazione a segreteria.compagniadelsole@gmail.com,+ 39 328 399 8522) e aperto a chiunque fosse interessato a partecipare a uno dei due percorsi formativi (Junior e Senior) attivi da tre anni nella città di Bari sotto la direzione di Flavio Albanese e Marinella Anaclerio.

Negli spazi dell’Associazione Tiberio Fiorilli (via Bengasi, 29), dove la Scuola di Teatro barese della Compagnia del Sole ha sede dallo scorso anno, si svolgeranno due lezioni gratuite e aperte al pubblico in programma martedì 26 settembre, dalle 18:00 alle 19:30 il Corso Junior (Dai 9 ai 14 anni) e dalle 20:00 alle 21:00 il Corso Senior (a partire dai 15 anni).

La direzione della Scuola di Teatro della Compagnia del Sole è affidata ai fondatori della Compagnia. Flavio Albanese: attore e pedagogo, diplomato alla “Scuola di Teatro” diretta da Giorgio Strehler e GITIS-Eatc, laboratorio triennale per pedagoghi, registi e attori diretto da Jurij Alschitz. Collabora dal 2006 al Piccolo Teatro di Milano come attore, regista e coordinatore di progetti speciali ed internazionali. Dal 1986 a oggi ha messo in scena come attore, regista, curatore di traduzioni e adattamenti: Omero, Virgilio, Moliere (Il Tartufo con Toni Servillo), Sarah Kane, Goldoni, Platone, Shakespeare, Beckett, Goethe (Faust I Regia di Giorgio Strehler), Plauto, Aristofane, Dostoevskij, Cechov, Niccolini. Ha collaborato come regista con la Famiglia d'Arte Carrara e insegna Commedia dell’Arte e Interpretazione in accademie italiane ed internazionali.

Marinella Anaclerio: attrice, regista drammaturga e pedagoga teatrale. Dal 2000 al 2007, direttrice didattica della Scuola di avviamento al teatro del Teatro Stabile di Ancona. Dopo la laurea in Lettere moderne, a cui affianca gli studi musicali di pianoforte e canto, studia con: Michail Butchievic, Iben Rasmussen, Massimo Castr e Yves Lebreton. Nel 1998, si diploma presso la GITIS-Eatc frequentando un laboratorio triennale diretto da Jurij Alschitz. Ha lavorato con Tony Servillo per circa dieci anni in qualità di regista assistente. Ha firmato regie di livello nazionale ed internazionale: Il Miles gloriosus di Plauto, I Karamazov di Dostoevskij, Guerra di Lars Norén, La trilogia della seduzione di Carlo Goldoni, Love & Money di Dennis Kelly, Monsieur de Pourceaugnac di Molière e Florestina per la storica Famiglia d’arte Carrara. Autrice dei libretti e regista delle opere Il Giovane Artù e Aladino e la sua lampada per la Fondazione Petruzzelli.

Il percorso formativo annuale viene condotto insieme ad ospiti e professionisti con cui la Compagnia del Sole collabora da anni, tra loro Loris Leoci che coordina il gruppo Junior e Domenico Piscopo a cui è affidato un focus sul movimento scenico.

