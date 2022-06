Lezione concerto sulla prassi esecutiva da Bach a Beethoven a cura di Michele Gioiosa

Domenica 26 giugno 2022 Palazzo Pesce ospita un’intera giornata musicale tenuta da Michele Gioiosa, pianista e didatta che figura come interprete e direttore responsabile della rivista «Musica e Scuola» nel Dizionario di Musica Classica a cura di Piero Mioli ed edito dalla BUR.

Un appuntamento in Puglia che si concentrerà sul ruolo dell’esecutore: tre momenti distinti per sviscerare la prassi alla tastiera e i vari stili che di volta in volta si possono adottare nel rispetto delle epoche e delle relative prassi. La mattina (ore 11.30) sarà dedicata alla teoria e alla storia della interpretazione partendo dalle composizioni per clavicembalo di Johann Sebastian Bach, passando per quelle di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven composte proprio per il pianoforte, fino a giungere all’800 di cui il pianoforte fu il re incontrastato; il pomeriggio sarà il turno per gli studenti di cimentarsi agli 88 tasti soffermandosi sulla scrittura e sull’interpretazione dei brani proposti; e infine la sera sarà il momento culminante con il concerto degli studenti (ore 19) aperto al pubblico.

Tutto sotto lo sguardo attento e la cura consapevole di Michele Gioiosa, studi musicali iniziati a sette anni,

diploma con massimo dei voti al Conservatorio Giordano di Foggia con Michele Marvulli, perfezionamento fra l’Italia e l’Austria. Personalità artistiche che lo hanno formato sono stati principalmente Sergio Perticaroli e Paul Badura-Skoda grazie al libro “Interpretare Bach su strumenti a tastiera” edito dalla Gioiosa Editrice. Una carriera che lo vede esibirsi in sale prestigiose come Tonhalle di Zurigo, Rachmaninoff di Mosca, Sala del Castello di Kassel, Teatro Titano di San Marino e Teatro Comunale di Modena, una copiosa attività e articoli sulla didattica e sull’estetica pianistica al suo attivo, membro invitato di giuria in numerosi concorsi internazionali e docente di Pianoforte al Conservatorio di Foggia.



Per Isuku Verlag ha pubblicato tre libri (Minuetti e Piccoli Preludi, Invenzioni a 2 voci e Concerto Italiano, in preparazione le Sinfonie a 3 voci) di Bach con i fraseggi, le indicazioni dinamiche e la diteggiatura utili per una esecuzione consapevole e musicale.