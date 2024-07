Lezione introduttiva gratuita di fotografia

“EVOLUX – Centro Polifunzionale di Fotografia” è lieta di annunciare la ripresa della didattica.



Per l’occasione Sabato 7 Settembre 2024 alle 17:30 si propone una “Lezione Introduttiva Gratuita” presso la sede ubicata a Bari in Via Piave 62.



La partecipazione è aperta a tutti; gli interessati sono cortesemente inviati a registrarsi al seguente link: https://tinyurl.com/LezIntroGratis7924

Si segnala che i posti sono limitati alle prime 18 persone regolarmente registrate.



Durante questo incontro, il docente Domenico Fornarelli, dopo 15 edizioni precedenti in sede e numerose altre attività formative in comprovati luoghi terzi, descriverà l’articolazione del Corso di Fotografia, che ripartirà dal modulo “Tecnica e Linguaggio di Base”. I partecipanti vivranno un clima orizzontale sereno e rilassato e saranno guidati in un ciclo di lezioni teoriche e pratiche al tempo stesso con l’ausilio di numerosi esercizi applicativi utili a sviluppare abilità tecniche di scatto e capacità analitiche nel racconto per immagini in un epoca storica in cui ne siamo costantemente bombardati.



Sono previsti 8 incontri, a partire da Sabato 14 Settembre 2024 dalle 15:30 alle 18:30, seguendo il format:

- due lezioni di teoria di tecnica fotografica;

- una prima escursione pratica;

- una revisione intermedia;

- due lezioni di teoria di progettazione, linguaggio e composizione da una singola immagine alla costruzione di una semplice storia fotografica;

- una seconda escursione applicativa;

- una lettura portfolio finale.



Al termine dell’ultimo incontro e con valore europeo verrà consegnato su carta pergamena ad ogni partecipante un “Attestato di partecipazione” con nome, cognome ed ore di effettiva presenza; in aggiunta verrà anche rilasciato un “Certificato di merito”, qualora il partecipante aderisca all’invito di presentazione di un portfolio, utile per mettere in pratica le nozioni apprese.



In caso di assenza sono previste 4 modalità di recupero:

- riepilogo durante la lezione successiva;

- richiesta di seguire a distanza su piattaforma a scelta;

- visione integrale dell’audio-video registrazione in gruppo segreto;

- invito a riseguire la lezione persona nella successiva edizione senza costi aggiuntivi.



Al termine dell’incontro di Sabato 7 Settembre 2024 si potrà esercitare l’opzione di registrarsi concretamente, perfezionando l’adesione mediante acconto di 90,00€. Il saldo di pari importo avverrà Sabato 14 Settembre 2024.



Gli argomenti che verranno trattati riguarderanno:

- Cenni elementari di storia della fotografia;

- Somiglianze e differenze tra occhio e fotocamera, imparando a conoscere se stessi per scoprire il mondo;

- Somiglianze e differenze rispetto al linguaggio verbale/scritto, altre arti visive e musicali;



- Tipologie di fotocamere digitali ed analogiche;

- La scala del tempo: pose ed istantanee, movimento e congelamento;

- Classificazione degli obiettivi: adoperare consapevolmente il diaframma e la profondità di campo;

- Classificazione degli obiettivi: conoscere le differenti lunghezze focali per usarle in modo appropriato (campi e scene);

- Sensibilità ISO: definizioni, esempi ed utilizzi;

- La gerarchia dell’esposizione;

- Gestire l’esposizione in modo corretto e creativo: dall’esposimetro all’istogramma;

- Le modalità di messa a fuoco;

- Le modalità di scatto: manuale, semi-automatica e le scene;

- Filtri per bianco e nero e colore;

- I generi fotografici;



- Progettazione fotografica: le fasi da seguire;

- Linguaggio fotografico: la composizione della singola immagine (geometrie e cromie);

- Movimenti nello spazio (rotazione, inclinazione, imbardamento);

- Ordinare il caos, usando la luce come orientamento;

- Natura ed armonia: luce Rembrandt ed orizzonte dritto;

- Monocolore, colori primari, secondari, complementari, contigui;

- Inquadratura: formato e gerarchia della composizione;

- Contrasto di esposizione, profondità di campo, colore e forma;

- Principi e pesi degli elementi compositivi;

- Psicologia della Gestalt;

- Bilanciamento (statico e dinamico);

- Difetti compositivi;

- Leggi della semplicità;

- Il racconto fotografico: costruire una storia efficace attraverso le immagini;

- Post-produzione: il flusso di lavoro dallo scatto alla pubblicazione digitale e cartacea.



EVOLUX – Centro Polifunzionale di Fotografia

La sede presenta un ingresso su fronte strada con pregi architettonici sulla facciata esterna e gradevoli finiture interne a Bari in Via Piave 62. È presente una galleria d’arte, due sale posa, un’area di elaborazione digitale e stampa, una sala meeting e conferenze, una camera oscura. La galleria accoglie opere d’arte fotografica. Si ospita una scuola di fotografia, dove si erogano corsi collettivi e individuali in tecnica e linguaggio di base ed avanzato, illuminazione artificiale (ritratto, still-life e light-painting), fotoritocco, processi analogici, storia, architettura, reportage, astronomia, avviamento di un'attività lavorativa, realizzazione di una mostra e pubblicazione di un libro. Si offrono servizi fotografici per agenzie di comunicazione per produzione di cataloghi di oggetti e food&beverage; per privati o agenzie di spettacolo per creazione di book a modell* o aspiranti tali prima di presentarsi a casting; per agenzie di moda (cataloghi e campagne); per soggetti privati ed enti pubblici durante eventi e cerimonie; per agenzie immobiliari, in favore di progettisti e riviste del settore. È possibile concordare il noleggio a caldo degli spazi nonché dell'attrezzatura fotografica di scatto e d'illuminazione in sede. È disponibile una camera oscura su prenotazione. È presente una vasta area dedicata a libri e film di fotografia. Tra i servizi si annovera anche lo sviluppo di negativi e la stampa fine-art.



