Lezione introduttiva gratuita di fotografia

INTRODUZIONE

Attualmente occhi e mente di ciascuno di noi sono costantemente bombardati da immagini in particolare grazie ai progressi tecnologici e allo sviluppo dei social network: oggi più mai diviene fondamentale, allora, una buona conoscenza in ambito visuale al fine di essere in grado di leggere e scrivere correttamente i messaggi che nelle immagini trovano frequentemente un veicolo privilegiato oltre ad un’importante funzione di diffusione culturale in modo capillare che da sempre l’apparato iconografico ha rivestito. Quando ci si avvicina alla formazione fotografica, tuttavia, ci si accorge immediatamente di come lo scenario odierno sia caratterizzato da una forte catalogazione nonché per un'estrema definizione delle categorie d'appartenenza.



Questa frammentazione della fotografia finisce per distogliere dall'unitarietà dell’arte di scrivere con la luce. Pertanto, “EVOLUX – Centro Polifunzionale di Fotografia” ha la mission di accogliere, studiare e trasmettere l'arte fotografica nella sua completezza.



L'intento di questo corso è fornire strumenti utili alla comunicazione attraverso la fotografia oltre ad approfondire aspetti dalla progettualità alla concreta realizzazione, analizzando specificatamente le figure professionali che si spalleggiano in ambito fotografico per concorrere ad un risultato unitario di alto livello. Infatti, il corso permette ai partecipanti di raggiungere un'ottima padronanza di progettazione, ripresa, elaborazione e consegna al fine di essere in grado di produrre progetti fotografici dal momento d’ideazione alla pubblicazione offline ed online, attraversando l’intero flusso di lavoro in post-produzione, la stampa, la scelta delle carte e dei supporti, la strutturazione di una mostra e di un libro fotografico, cercando di trasmettere la conoscenza in più settori nonché valorizzando gli interessi e le attitudini specifiche di ogni partecipante.



Dopo l’esperienza vissuta in dodici edizioni di corsi, workshop, seminari e laboratori di fotografia, si propongono PERCORSI DIDATTICI che partono dai primi rudimenti per i neofiti desiderosi di apprendere tecnica e linguaggio fotografico e permette un approfondimento per i più esperti con desiderio di crescita. I percorsi guidano passo dopo passo i partecipanti ad un ciclo di lezioni di fotografia tanto a livello teorico quanto pratico a 360° in un CORPUS UNITARIO, COERENTE E FACILE DA SEGUIRE attraverso LEZIONI prevalentemente A CADENZA SETTIMANALE per venire incontro ad esigenze che a tutti si presentano nella quotidianità. Il corso è altresì strutturato in moduli per una buona divisione degli argomenti, trattati a crescente importanza al fine di garantire una motivazione sempre altissima a fronte di contenuti progressivamente più specifici.



Il primo è un PERCORSO BREVE, che si rivolge a chi ha esigenze specifiche, permettendo di seguire un singolo modulo tra quelli di seguito elencati.



Il secondo è un PERCORSO TRIMESTRALE ed è rivolto prevalentemente a chi ha voglia di cultura fotografica, coltivando la passione per la fotografia come un hobby, seguendo i primi tre moduli.



Il secondo è, invece, un PERCORSO ANNUALE ed è orientato verso chi ha voglia di una formazione più ampia e solida tale da poter sfociare in ambito lavorativo. In questo caso, il partecipante avrà modo di seguire tutti i 12 moduli.



Strutturare un corso di fotografia di ampio respiro comporta una densificazione dei contenuti rispetto ad altri canali. Una solida scuola di fotografia è simile ad un’importante scuola di cucina, dove vengono presentate ai partecipanti ricette accattivanti, ma al tempo stesso sono sviluppati argomenti di carattere estetico, relazionale/comportamentale, di creazione e presentazione di contenuti, sviluppando una propria identità riconoscibile oltre a fondamentali nozioni aziendali. La formazione fotografica è altresì per analogia come una scuola guida, dove vengono impartite nozioni teoriche ed esperienze pratiche. Il corso risulta, infatti, utile a chi desidera imparare la tecnica per la gestione dello strumento nonché sull’utilizzo della luce naturale, artificiale e mista per realizzare fotografie creative ed efficaci. Il corso permette altresì di acquisire una sintassi per avere padronanza nel linguaggio fotografico. Differentemente dalla lingua scritta e parlata, si è meno formati ed abituati ad esprimersi visualmente. Tuttavia, si possono riscontrare somiglianze tra i due linguaggi: l’analisi grammaticale visuale verte su esposizione, composizione ed illuminazione; l’analisi logica riguarda lo studio di soggetto, fondale e messaggio in relazione al committente ed ai destinatari; l’analisi del periodo si articola sulla produzione di un portfolio, realizzato dall’accostamento tra più fotografie. In tal modo è possibile strutturare progetti fotografici tanto oggettivo-descrittivi quanto soggettivo-introspettivi. Si realizzano così storie lineari o circolari, basate sull’ossatura di “pilastri, tramezzi ed alternative”. Infine, un portfolio necessita di mirate misure di stampa ed accorte scelte di materiale, prestando attenzione al contesto.



Pertanto, attraverso esercizi mirati, escursioni e pratica sul campo sarà possibile fare molto allenamento analogamente ad una preparazione atletica che ha ripercussioni globali sulla socialità, salute e sviluppo della singola persona. La fotografia, infatti, non è solo fotografare, ma è un viaggio spettacolare che porta a scoprire se stessi ed il mondo esterno. L'approccio per gradi permette una vivida e rinnovata motivazione durante tutto il percorso, esplorando un processo con progressiva maturazione. Sicuramente esistono menti geniali, che non devono scoraggiarci, ma stimolarci per crescere in modo sano e proficuo. Un solo soggetto oppure un solo fondale piacevoli non sono sufficienti per ottenere una fotografia significativa: dalla mescolanza di più ingredienti possiamo ottenere un pasto gradevole. Risiede un fotografo capace in ognuno di noi: la creatività è una grande prerogativa dell’essere umano, dotato di abilità di alto livello evolutivo e che, seppur sopita e latente, può essere risvegliata e rivelata mediante metodi atti al far emergere l’espressività più profonda ed autentica differente e sbalorditiva, già presente in ciascuno di noi, che deve essere educata per essere incisiva, comprensibile ed innovativa al tempo stesso, poiché è necessario sconfiggere tanti falsi miti radicati e sedimentati erroneamente. Infatti, la maggior parte degli scenari non sono fotografabili. Inoltre, la macchina fotografica non può trasmettere il senso del tatto, gusto, olfatto ed udito; persino nel senso della vista, la fotocamera riproduce il mondo in modo notevolmente diverso rispetto all’occhio umano. Ciò induce, allora, a far sviluppare un metodo di osservazione consapevole e sano spirito critico senza inutili accanimenti e snervi, che diversamente indurrebbero a desistere dall’esprimersi. Solo in seconda battuta, sarà necessario sviluppare una pulizia comunicativa attraverso una proficua perseveranza che è la somma di pazienza e persistenza. Una poesia, infatti, non è composta da una sola parola altisonante, ma da un concetto chiaro ed emozionante in modo estremamente bilanciato ed essenziale, creando un ritmo nella composizione della singola immagine, introducendo referenti tra le immagini come leganti per portfoli fluidi ed inducendo il lettore a vivere atmosfere evocative che in ciascuno portano a significati plurimi e sbalorditivi, valorizzando il concetto di diversità come ricchezza.



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La PARTECIPAZIONE è APERTA a tutti, ma è RISERVATA ai primi 10 REGOLARMENTE ISCRITTI. Per informazioni e chiarimenti, per ricevere materiale informativo gratuito e senza impegno è necessario recarsi presso “EVOLUX – Centro Polifunzionale di Fotografia” previo appuntamento, concordato preliminarmente. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori.



Per ricevere ulteriori informazioni non esitare ad utilizzare i contatti in calce. Si risponderà ad ogni tipo di domanda, fugando con piacere eventuali dubbi o perplessità.



Il corso verrà erogato in modalità collettiva, seguendo il calendario consegnato in sede durante la Lezione Introduttiva Gratuita. Per chi ha esigenze specifiche sarà possibile concordare anche lezioni individuali/private in base alla reciproca disponibilità oraria pur garantendo paritetici contenuti e costanza di frequenza.



Il corso seguirà prioritariamente didattica in presenza. In caso di disposizioni normative avverse, il corso proseguirà a distanza per le lezioni di carattere teorico e con piccoli gruppi paralleli per le lezioni pratiche (come avvenuto nel corso della briosa edizione precedente). Potrà essere anche erogata didattica mista, su richiesta.



Dopo l'effettiva e corretta adesione, ogni partecipante sarà iscritto in un GRUPPO FACEBOOK SEGRETO, che costituirà un UTILE SOSTEGNO DIDATTICO per organizzazione, comunicazioni, passaggio di materiale informativo ed aggiuntivo multimediale, comprese le dispense, la bibliografia lezione dopo lezione, i riferimenti a letteratura cartacea o digitale e le registrazioni audio-video delle lezioni.



In caso di eventuale ASSENZA, la REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO, il RIEPILOGO mezz'ora prima dell'inizio della lezione successiva e l'INVITO A TORNARE per seguire la lezione mancata durante un'edizione successiva del corso garantiscono, inoltre, una maggiore flessibilità ed una modalità di seguire in modo più sereno e proficuo.



A completamento di ciascun percorso si rilascia ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE (riportando le ore di frequenza) e CERTIFICATO DI MERITO (nel caso di presentazione di un portfolio).



COSA PORTARE DURANTE IL CORSO?

Porta la tua creatività e l’eventuale macchina fotografica (corredata di uno o più obiettivi, batteria carica e scheda di memoria formattata). Durante le lezioni ad ogni partecipante sarà persino fornito quaderno da portare a casa per permette di prendere appunti, facendo sedimentare i contenuti ed a fine corso sarà premiato il più bello. Anche il materiale necessario a livello illuminotecnico verrà utilizzato in modo alternato dai partecipanti; analogamente anche il materiale necessario in camera oscura verrà distribuito durante le lezioni. Infine, ai partecipanti sarà concessa la consultazione ed il prestito sia dei libri sia dell’attrezzatura (fotografica, illuminotecnica e degli spazi).



PROGRAMMA E CALENDARIO DELLE LEZIONI

Il corso prevede Sabato 4 Settembre 20221 alle 18:00 una PRIMA LEZIONE introduttiva completamente GRATUITA, utile per ricevere materiale informativo ed illustrativo cartaceo, oltre ad un orientamento nel mondo fotografico ed una presentazione generale del corso. Tale incontro gratuito è ad ingresso libero ed aperto a chiunque possa essere interessato, ma si prega di non dimenticare di prenotare il biglietto d'ingresso gratuito. Questo incontro è stabilito in modo tale da permettere una fluida ed accurata descrizione del corso, lasciando la possibilità ai presenti di rivolgere domande, fugando eventuali dubbi o perplessità. Dalle edizioni precedenti, si è osservato che le modalità didattiche più proficue si instaurano per gruppi di quantità media, in cui l'interazione è amplificata da una conoscenza reciproca a contatto più stretto. Pertanto, sin da subito è davvero utile simulare le modalità didattiche che seguiranno in modo tale da permettere di poter toccare con mano ed in modo trasparente ogni aspetto. Durante l'incontro sarà descritto il calendario ed il programma di ciascun modulo tanto per le attività frontali e teoriche quanto per le attività escursionistiche e di progettualità fotografica per mettere in pratica le nozioni apprese mediante l'eventuale costruzione di un portfolio fotografico. Saranno altresì indicati i testi suggeriti, gli orari di lezione ed accesso ad EVOLUX, il funzionamento dei gruppi segreti, i rispettivi contenuti cartacei ed online, le modalità di adesione, le possibilità di recupero delle lezioni perse. In caso d'interesse a questa giornata, si chiede di dare conferma mediante i contatti in calce per motivi organizzativi interni allo staff in modo tale da garantire una migliore fruibilità degli spazi in condizioni altamente stimolanti per tutti i presenti. Tutti i dati personali verranno trattati in ossequio alle vigenti normative in merito alla privacy con particolare riferimento al Dlgs 196/2003.



Il corso si sviluppa poi in 12 MODULI sequenziali ed indipendenti:

- Tecnica e Linguaggio di Base;

- Fotoritocco: dallo Scatto alla Pubblicazione;

- Tecnica e Linguaggio Avanzati;

- Illuminazione Artificiale: Ritratto, Still-life, Light-painting;

- Storia della Fotografia: da Platone al 1420 e dal 1820 al Contemporaneo;

- Camera Oscura: dalla Costruzione della Macchina alla Stampa;

- Fotografare l’Architettura;

- Storytelling: il Reportage fotografico;

- La Fotografia Astronomica;

- Avviare un’attività lavorativa in ambito fotografico;

- Realizzare una Mostra fotografica;

- Pubblicare un Libro fotografico.



BREVE BIOGRAFIA

Conseguita la maturità scientifica, Domenico Fornarelli si iscrive al Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria edile-Architettura. Parallelamente agli studi universitari, che lo hanno portato a vivere per un anno in Austria, intraprende anche formazione fotografica in più Scuole di Fotografie disponibili a Bari. Domenico Fornarelli è stato il Presidente dell'Associazione Culturale AggregARTI. Dopo aver conseguito riconoscimenti locali e nazionali, fonda lo Studio Fotografico Fornarelli, dove per quattro anni ha esercitato come Fotografo sia strumentale sia nel sistema dell’arte, producendo progetti personali e su richiesta di committenti pubblici e privati, come Curatore di rassegne, mostre e libri di fotografia (vedasi, ad esempio, “FotoSintesi” nel prestigioso Castello Carlo V di Monopoli) e come Docente, erogando numerosi corsi collettivi e individuali. A partire da Marzo 2020, lo Studio Fotografico Fornarelli si è espanso in "EVOLUX - Centro Polifunzionale di Fotografia" con accesso da fronte strada, finiture architettoniche di pregio in esterni ed interni, due piani dedicati alla fotografia a 360° offrendo galleria fotografica, scuola di fotografia, sala pose e passerella, area di progettazione, post-elaborazione e stampa, sala meeting e conferenze e camera oscura.



EVOLUX – Centro Polifunzionale di Fotografia

La sede presenta un ingresso su fronte strada con pregi architettonici sulla facciata esterna e gradevoli finiture interne in Via Piave 62. L’accesso feriale è permesso dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; è anche possibile concordare un appuntamento in orari differenti in base alla disponibilità. È presente una Galleria d’Arte, una Sala Pose, un’Area di Progettazione, Post-Elaborazione e Stampa, una Sala Meeting e Conferenze ed una Camera Oscura.

La Galleria accoglie Opere d’Arte fotografica; per esposizioni temporanee è necessario stipulare contratto ad-hoc. La sede ospita una Scuola di Fotografia, dove si erogano Corsi collettivi e individuali in Tecnica e Linguaggio di Base ed Avanzato, Illuminazione Artificiale (Ritratto e Still-Life), Fotoritocco, Architettura, Reportage, Astronomia, Camera Oscura, Storia della Fotografia, Avviamento di attività lavorativa in ambito fotografico, Realizzazione di una Mostra/Rassegna fotografica e Pubblicazione di un Libro fotografico. Si effettuano Shooting di Ritratto per book e Still-Life per cataloghi ed e-commerce su richiesta in sede nonché d'Architettura d'interni presso luoghi terzi oltre a realizzare fotografie per Eventi, Cerimonie, Documenti ed Advertising. È possibile concordare il noleggio a caldo degli spazi nonché dell'attrezzatura fotografica di scatto e d'illuminazione in sede o in esterna. Si realizzano Opere d’Arte e Libri d’Autore. Ha una Camera Oscura su prenotazione. È presente una vasta area dedicata a Libri e Film di Fotografia. Tra i servizi si annovera anche lo sviluppo di negativi (pellicole o lastre), la stampa Fine-Art analogica bianco e nero fino al formato 24x30cm e la stampa digitale a colori a sublimazione fino al formato 15x20cm. Infine, è anche possibile concordare una sessione di "Progettazione e Stampa 3D" di oggetti personalizzati.



