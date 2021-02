Appuntamento speciale con l’associazione «In S’cena», ospite per una lezione straordinaria sul teatro l’attore Tullio Solenghi

Domenica 7 febbraio, alle 18,30, si svolgerà un appuntamento speciale con l’associazione «In S’cena», diretta da Dedi Rutigliano: sarà ospite per una lezione straordinaria sul teatro e sul mestiere dell’attore Tullio Solenghi, in collegamento on line. Il grande attore ligure si metterà a nudo per svelare trucchi e segreti della sua professione, oltre a raccontare la sua multiforme esperienza: dalla prosa al teatro comico, dalla tragedia greca alle interazioni virtuose con il mondo della musica colta. Testimonianze e suggerimenti da non perdere, per una lezione speciale tenuta da uno dei più grandi interpreti contemporanei. Insieme a Solenghi e a Dedi Rutigliano, interverrà in collegamento anche Tiziana Schiavarelli, docente di teatro comico all’interno dei laboratori di «In S’cena». Infotel e prenotazioni per assistere alla lezione di Solenghi: 346.633.50.86.