LeZZanzare compiono 10 anni e per l’occasione lanciano P0B

L’APS Lezzanzare comunica che domenica 27 novembre, a partire dalle ore 11:00 e sino alle 20:00, festeggerà il suo decimo anniversario con un evento presso il Palacarrassi.

Nata come movimento di cittadini per l’affermazione dei giusti comportamenti e dell’etica sociale, l’Associazione presieduta da Antonio Garofalo e animata dall’instancabile Alessandro Antonacci, ha inannellato numerose iniziative: campagne di sensibilizzazione, eventi sportivi, installazioni artistiche in collaborazione con nomi altisonanti come Elisa Barucchieri, Pino Maiorano, Fabio Losito, Francesco Navac e molti altri.

In tale contesto sarà lanciato il progetto P0B (Puglia zero bariere) in collaborazione col CSV San Nicola, una piattaforma che divenga luogo d’incontro per creare un borsino del terzo settore.

Il programma della giornata prevede dalle 11:00 alle 13:00 lo svolgimento della prima partita del campionato di "Power Chair Football", con la sfida tra ASD Oltresport e Salento Wolves.

Dalle 15:30 alle 17:00 "Ammazzacaffé", con Leonardo Baccarella aka D.sabile.J, con un dj set + video.

Dalle 17:00 alle 18:00 ci sarà l'incontro pubblico con associazioni e privati per l'adesione al progetto "P0B" (Puglia Zero Barriere). A seguire dalle 18:30 alle 19 avrò la presentazione dei progetti in corso "Rampe del Sorriso" con Maresa Conte e "Cantieri Sociali" di ANCE Giovani Puglia con intervento di Orfeo Mazzitellii e Giuseppe Marzano.

Infine, dalle 19:00 alle 21:00 ci saranno la proiezione del video Bari Zerobarriere 2022 e i saluti finali, ancora con la musica di Leonardo Baccarella.