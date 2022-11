A Casamassima “Liberalamente” il festival underground

Sabato 19 novembre a Villa Casale di Casamassima (Ba) si terrà l’evento “Liberalamente” organizzato da La fabbrica del Beat, un festival underground che si svolgerà dalle 22 alle 10, nel quale si esibiranno i famosi 69db e Maskk, oltre a numerosi artisti locali che avranno modo di esprimersi con un sound system di 50 kw.

Personaggio di livello internazionale, Seb Vaughan alias "69db" è membro fondatore del più noto movimento tekno del Regno Unito, gli Spiral Tribe. Questo movimento di musica e di ideali, a metà degli anni’90 dai quartieri occidentali di Londra ha viaggiato per tutta l'Europa, America Latina e Asia, creando un collettivo di dj e musicisti gli SP23 di cui Seb è il capofila. Il suo stile e alla sua voglia di sperimentare lo hanno portato a collaborare con l’etichetta parigina Label Expressillon. Alcuni dei lavori frutto di questi anni sono “In Dub-technic” un viaggio in jam improvvisate fondendo dub, techno e breakbeat e Freestyling” creato dall'incontro tra 69db e l'anglo jamaican M.C. Tabloyd. Ma a caratterizzare l’artista sono di certo le sue improvvisazioni nei live, durante il quale si fa trasportare dall’energia che si crea dall’interscambio con il suo pubblico.

Di origine italiana, ma attivo in tutta Europa è Maskk, il quale si è avvicinato alla scena musicale nella metà degli anni ’90 e grazie allo sviluppo della scena elettronica in Italia si è avvicinato al circuito dei teknnival. Nel1998 ha fondato il “sound against system Kernel Panik”, che dopo poco tempo lo ha portato a viaggiare attraverso tutt’Europa fino ad arrivare nel continente sudamericano, proponendo i suoi set di fronte a migliaia di persone. Nel 2006, infatti, parte con Kernel Panik e Dropin Caravan per la epica “SouthSide Mission”. Un tour di oltre un anno tra Argentina e Brasile, nel quale ha avuto modo di incontrare nuova gente e culture differenti, organizzando party in luoghi improbabili, vivendo tra la strada, le favelas, le spiagge e le città sudamericane e condividendo la propria esperienza con persone e luoghi indimenticabili.

Con loro si alterneranno, in questa maratona musicale, numerosi dj locali. Tra questi ci saranno Mikmoog, nome noto del panorama underground pugliese resident de La Fabbrica del Beat e Kris Panik.

Per questo importante evento di notevole richiamo per tutti gli appassionati del genere techno sarà proposta una promo rosa, con la quale le ragazze che parteciperanno avranno un’agevolazione sul biglietto d’ingresso, entro le 22.30

Villa Casale – SS 100 svincolo Adelfia – Casamassima (Ba)

Infoline: 3293156732

Apertura: 22:00