“Libere e Sovrane”, il reading della rete di Bari Social Book sulle storie delle madri costituenti

In occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale per i diritti delle donne, l’assessorato comunale al Welfare e la rete Bari Social Book, con gli Spazi sociali per leggere diffusi in città, presentano un viaggio di letture e racconti tra le storie delle donne che per prime nella storia d’Italia sono intervenute nelle decisioni politiche sul futuro del Paese: le donne che hanno scritto la nostra Costituzione.

Le donne che animano gli Spazi sociali per leggere hanno realizzato perciò dei piccoli video che raccontano, attraverso parole, immagini, filastrocche, la storia delle donne costituenti narrate nel libro “Libere e Sovrane”, edito da Settenove, che raccoglie le biografie delle ventuno madri costituenti.

Sarà possibile seguire l’iniziativa sulla pagina fb di Bari Social Book a partire dalle ore 8.45 di lunedì 8 marzo: nel corso della giornata saranno pubblicati i contributi video realizzati per l’occasione.