Liberrima, presentazione "Storia sentimentale del telefono" insieme all'autore Bruno Mastroianni

Presentazione dell’ultima opera di Bruno Mastroianni venerdì 4 novembre a Liberrima Bari. Insieme all’autore, interviene il giornalista Pino Bruno

“C‘è chi dice di spegnerlo, chi lo requisisce, chi lo addita come il colpevole di risultati elettorali sgraditi, chi lo vede come il responsabile dell’isolamento, della superficialità, della disinformazione. A fare queste invettive poi sono gli stessi che non ne possono fare a meno”.

Venerdì 4 novembre 2022, in coincidenza con l’uscita in tutte le librerie italiane, il filosofo e giornalista Bruno Mastroianni presenta, in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, il libro “Storia sentimentale del telefono. Uno straordinario viaggio da Meucci all’Homo smartphonicus”. L’appuntamento è alla libreria Liberrima, in via Calefati 12 a Bari, alle ore 18:00.

Dialoga con Bruno Mastroianni il giornalista Pino Bruno. Modera Serena Russo, ufficio stampa CSV San Nicola.

Attraverso la storia d’amore/odio tra uomo e smartphone, Bruno Mastroianni, docente presso l’Università degli Studi di Padova e Social Media Manager per le trasmissioni Rai Superquark e Techetechete, prova a capire che forma vogliamo dare all’Homo sapiens smartphonicus che siamo diventati.