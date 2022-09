Libertà con le ali sulla “a”, spettacolo di musica, teatro e visual art

Spettacolo di musica, teatro e visual art Libertà con le ali sulla “A”

Un progetto da DONNE a DONNE tra riflessioni e comicità. Si parte dalla prima lettera dell'alfabeto, la “A” che, se messa in fondo, può cambiare le cose. E così è per le donne: da sempre nella storia messe dietro, in fondo, alle volte tristemente "ultime", sono riuscite a fare la differenza...

Sul palco Arianna Gambaccini voce, voce recitante, testi , Raffaella Ronchi pianoforte, Rossella Calella informatica musicale e scenografia multimediale, visual artist



- Opening Concert a cura di Musicisti pugliesi under 18 dei Conservatori di Bari e Monopoli

- Con le letture dei testi di Pierpaolo Pasolini a cura di giovanissimi attori e attrici, allievi e allieve dell’Accademia UNIKA di Bari



INGRESSO A PAGAMENTO: 2 €



I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO IL LUOGO DELL’EVENTO A PARTIRE DA UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO E PRENOTATI ALL’INDIRIZZO urticanti@gmail.com